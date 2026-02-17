17 de febrero de 2026 - 12:37

Año Nuevo Chino: los 4 signos que deben extremar cuidados financieros en el año del Caballo de Fuego 2026

El 17 de febrero comienza el Año del Caballo de Fuego. Descubrí si tu signo está en la lista de los bendecidos por la riqueza o en zona de conflicto total este 2026.

Año Nuevo Chino: los signos que deberán prepararse para enfrentar desafíos financieros.

Por Sofía Serelli

La transición que comienza oficialmente el 17 de febrero de 2026 marca el fin del ciclo de la Serpiente y el inicio de una era de "fuego sobre fuego". En la metafísica china, el Caballo representa una llama que arde rápido y con fuerza, lo que generará un impulso imparable de transformación y cambios rápidos en la vida de todos.

Este periodo invita a cambiar la precaución por la acción audaz. Es el momento ideal para lanzar proyectos que estuvieron frenados, ya que el espíritu del Caballo provee el impulso necesario para nuevos comienzos. No obstante, este ritmo vertiginoso esconde peligros para quienes no respeten las reglas del orden cósmico.

image

El impacto del Tai Sui: por qué el sur de tu casa es hoy una zona de riesgo

Una de las advertencias más importantes para este 2026 es la posición del Tai Sui, o Gran Duque Júpiter, personificado este año por el General Wen Zhe. Su autoridad se ancla en el Sur, lo que convierte a este sector de hogares y oficinas en un área extremadamente sensible.

image

Un error común que puede atraer obstáculos es realizar renovaciones, perforaciones o ruidos excesivos en la zona sur de tu propiedad. Mantener este sector en calma es una consecuencia práctica necesaria para evitar conflictos, problemas de salud o turbulencias financieras durante todo el año.

Ranking de signos: quiénes galopan hacia el éxito y quiénes deben frenar

La interacción entre tu animal del zodiaco y el Caballo de Fuego determinará tu "suerte" en el dinero y el trabajo. Estos son los pronósticos según los expertos para cada signo:

  • Dragón: 5/5 en riqueza. Un año excepcional con instintos afilados para inversiones inmobiliarias.
  • Tigre: 4.5/5 en carrera y riqueza. Su liderazgo brillará y verá un crecimiento constante en ingresos.
  • Cerdo: 5/5 en carrera. Aliados clave impulsarán su talento hacia el reconocimiento máximo.
  • Gallo: 4.5/5 en carrera. Liderazgo sobresaliente que puede derivar en ascensos importantes.
  • Serpiente: 4/5 en riqueza. Año de crecimiento profesional y nuevas fuentes de ingresos.
  • Cabra: 4.5/5 en riqueza. Grandes ganancias financieras y apoyo de benefactores familiares.
  • Conejo: 2/5 en carrera. Se recomienda mantener un perfil bajo y evitar riesgos innecesarios.
  • Mono: 2/5 en riqueza. Su suerte financiera será inestable; debe priorizar el ahorro.
  • Rata: 3/5 en riqueza. Enfrenta un choque directo con el año; requiere cuidado extremo en gastos.
  • Perro: 2.5/5 en riqueza. Evitar compras impulsivas y enfocarse en inversiones a largo plazo.
  • Caballo: 2.5/5 en carrera. Año de transformación pesada y obstáculos ocultos por envidias.
  • Buey: 2/5 en carrera. Progreso lento; la clave será la capacitación y la paciencia.
    image

El error de elegir mal el día para volver al trabajo

Para quienes buscan prosperidad inmediata, la fecha de regreso a las actividades laborales es fundamental. Iniciar en un día que entra en conflicto con tu signo puede generar problemas que se arrastren durante meses.

Si tenés que reabrir un negocio o retomar tareas clave, evitá las fechas de conflicto: el 17 de febrero es negativo para el Dragón, el 19 para el Caballo, el 21 para el Mono y el 23 para el Perro. Elegir el momento justo es la oportunidad de oro para alinear tu esfuerzo con la energía de éxito que propone este periodo de alta velocidad.

