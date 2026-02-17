Año Nuevo Chino: los 4 signos que deben extremar cuidados financieros en el año del Caballo de Fuego 2026

El 17 de febrero comienza el Año del Caballo de Fuego. Descubrí si tu signo está en la lista de los bendecidos por la riqueza o en zona de conflicto total este 2026.

La transición que comienza oficialmente el 17 de febrero de 2026 marca el fin del ciclo de la Serpiente y el inicio de una era de "fuego sobre fuego". En la metafísica china, el Caballo representa una llama que arde rápido y con fuerza, lo que generará un impulso imparable de transformación y cambios rápidos en la vida de todos.

Este periodo invita a cambiar la precaución por la acción audaz. Es el momento ideal para lanzar proyectos que estuvieron frenados, ya que el espíritu del Caballo provee el impulso necesario para nuevos comienzos. No obstante, este ritmo vertiginoso esconde peligros para quienes no respeten las reglas del orden cósmico.

image El impacto del Tai Sui: por qué el sur de tu casa es hoy una zona de riesgo Una de las advertencias más importantes para este 2026 es la posición del Tai Sui, o Gran Duque Júpiter, personificado este año por el General Wen Zhe. Su autoridad se ancla en el Sur, lo que convierte a este sector de hogares y oficinas en un área extremadamente sensible.

image Un error común que puede atraer obstáculos es realizar renovaciones, perforaciones o ruidos excesivos en la zona sur de tu propiedad. Mantener este sector en calma es una consecuencia práctica necesaria para evitar conflictos, problemas de salud o turbulencias financieras durante todo el año.

Ranking de signos: quiénes galopan hacia el éxito y quiénes deben frenar La interacción entre tu animal del zodiaco y el Caballo de Fuego determinará tu "suerte" en el dinero y el trabajo. Estos son los pronósticos según los expertos para cada signo: