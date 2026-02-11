Qué significan las zapatillas colgadas en los cables de Mendoza y del mundo

Caminar por el barrio y levantar la vista hacia el tendido eléctrico suele revelar una imagen repetida: zapatillas viejas balanceándose al viento. Lejos de ser un simple descuido, esta tendencia mundial conocida como Shoefiti encierra códigos que oscilan entre el arte urbano, homenajes emotivos y alertas de actividad delictiva que hoy deberías conocer.

La práctica de lanzar calzado amarrado por los cordones para que se enrede en cables de electricidad o árboles no tiene un origen único, pero se popularizó en grandes urbes como Londres y Nueva York. Lo que comenzó como una intervención callejera se expandió por toda Latinoamérica , adaptándose a la cultura popular de cada comunidad y generando interpretaciones que hoy despiertan tanto curiosidad como sospechas.

En esencia, el Shoefiti funciona como un lenguaje no verbal donde el contexto del barrio lo es todo. Mientras que para algunos es una huella visual que dice "aquí ocurrió algo" , para las autoridades representa un fenómeno que requiere vigilancia constante.

La interpretación más extendida en países como Argentina, Colombia y México asocia las zapatillas colgantes con el control de grupos criminales. En barrios conflictivos, este calzado sirve para delimitar fronteras entre pandillas , marcando el inicio o fin del dominio de un grupo específico para advertir a rivales que no ingresen a esa zona.

Más allá de la frontera física, las autoridades señalan que estas prendas suelen indicar discretamente puntos de venta de drogas. En casos más complejos, como se ha reportado en Bogotá, los delincuentes han llegado a utilizar los zapatos para instalar cámaras de video ocultas, creando circuitos de vigilancia para alertar sobre la presencia policial o de extraños en el lugar.

Tradiciones de vida: homenajes y fines de etapa

No todo el Shoefiti está ligado al crimen; en muchas comunidades tiene un carácter profundamente humano y conmemorativo. Una de las tradiciones más aceptadas es la del homenaje funerario, conocida en México con la frase "ya colgó los tenis". Se cree que colgar el calzado favorito de un fallecido cerca de su hogar ayuda a que su alma esté más cerca del cielo y tenga con qué recorrer el camino a la eternidad.

Existen también hábitos asociados a celebraciones de hitos personales que podrías observar hoy:

Graduaciones y mudanzas: Estudiantes o vecinos lanzan su calzado viejo para marcar el fin de una etapa escolar o el inicio de una nueva vida.

Estudiantes o vecinos lanzan su calzado viejo para marcar el fin de una etapa escolar o el inicio de una nueva vida. Bodas: Una antigua costumbre sustituía el lanzamiento de arroz por el de zapatos, que luego quedaban colgados como registro del enlace.

Una antigua costumbre sustituía el lanzamiento de arroz por el de zapatos, que luego quedaban colgados como registro del enlace. Servicio militar: Al finalizar la formación en el cuartel, los soldados lanzaban sus botas (a veces pintadas de colores) para celebrar su regreso a la vida civil.

El deporte y el azar en el espacio público

Finalmente, existen razones prácticas o puramente recreativas. En zonas rurales de Nueva Zelanda, por ejemplo, el lanzamiento de calzado se ha convertido en un deporte amateur donde se compite por ver quién logra lanzarlos más alto o lejos. En el ámbito deportivo local, suele ser un castigo para el capitán del equipo perdedor en un partido de fútbol barrial.

Incluso, algunos expertos en infraestructura mencionan un uso rudimentario: colgar zapatillas para separar cables defectuosos y evitar cortocircuitos de manera improvisada. Sea por una broma juvenil o un mensaje oculto, el Shoefiti sigue siendo un recordatorio de las historias invisibles que se desarrollan sobre nuestras cabezas cada día.