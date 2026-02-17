Cómo revivir la gamuza de las zapatillas con simples pasos y sin dañarlas

Antes de darlas por perdidas, existe un truco casero para recuperar la textura aterciopelada de la gamuza y su color original en las zapatillas.

Las zapatillas de gamuza suelen desgastarse con el uso diario y perder ese aspecto suave que las caracteriza. El polvo, las manchas y la humedad aplanan el material hasta hacerlo lucir opaco. Sin embargo, es posible devolverles su apariencia con un tratamiento simple realizado en casa.

El truco no está en un solo producto, sino en una serie de pasos simples aplicados correctamente. Cada acción cumple una función específica para limpiar, levantar el pelo y restaurar la textura. Seguir el proceso adecuado puede prolongar la vida útil del calzado y evitar daños irreversibles.

Cómo es la limpieza inicial para recuperar su textura El primer paso siempre debe hacerse en seco. Un cepillo especial para gamuza (o de cerdas suaves) permite retirar polvo y suciedad superficial sin dañar el material. Esta limpieza previa es fundamental antes de aplicar cualquier otro método, ya que evita que las partículas se incrusten más.

Después de cepillar, es importante reconstruir el "pelo" característico del material. Para ello, se pasa el cepillo suavemente en una dirección y luego en sentido cruzado en las zonas más aplanadas hasta recuperar el efecto aterciopelado.

Si aparecen marcas oscuras, conviene borrarlas con una goma específica para gamuza en lugar de usar agua, que podría extender la mancha.

En el caso de manchas de grasa, la maicena resulta útil: se espolvorea, se deja actuar y luego se cepilla. Este procedimiento absorbe el aceite sin alterar la textura.

Para manchas de agua, se recomienda trabajar toda la zona de forma uniforme y dejar secar completamente antes de volver a cepillar. Cómo se seca se protege y se mantienen las zapatillas para que duren más Cuando las zapatillas se humedecen, deben secarse a temperatura ambiente. El calor directo de los secadores puede deformar el cuero y endurecer la superficie. Para mantener la forma, se aconseja rellenarlas con papel de cocina o diario, evitando que se arruguen durante el secado.

Una vez limpias, aplicar un spray impermeabilizante ayuda a protegerlas de futuras manchas. Debe hacerse a unos 30 centímetros de distancia y en un espacio ventilado, permitiendo que se sequen por completo. Si el color se ve apagado, existen líquidos o aerosoles especiales para gamuza o nobuk que lo revitalizan sin afectar la textura. Mantener una rutina de cuidado también es clave: cepillarlas después de cada uso y guardarlas en un lugar seco evita que vuelvan a deteriorarse rápidamente.

Revivir la gamuza de las zapatillas es un proceso sencillo que con paciencia y pasos adecuados logran una durabilidad en este material.