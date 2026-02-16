16 de febrero de 2026 - 06:15

La tetera eléctrica pasó de moda: así se calentará el agua en 2026

Descubrí cómo los nuevos sistemas de calentamiento instantáneo reemplazan a la pava eléctrica para que ahorres luz y ganes tiempo valioso en cada mate o café.

Así se calentará el agua en 2026

Así se calentará el agua en 2026

Foto:

Canva
Por Sofía Serelli

La pava eléctrica pasó de moda, un ícono de nuestras cocinas, tiene los días contados frente a una nueva tecnología que promete agua caliente en segundos. Este cambio, que ya es tendencia en hogares modernos, no solo busca mayor comodidad, sino también un ahorro energético significativo que impactará directamente en tu consumo mensual.

Leé además

si tenes tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto util

Si tenés tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto útil

Por Daniela Leiva
Esta conexión emocional entre personas y mascotas fortalece las relaciones humanas y mejora la salud mental.

Las personas que duermen con mascotas en la cama poseen 4 fortalezas, según la psicología

Por Lucas Vasquez

Durante décadas, el hervidor eléctrico fue un elemento indispensable en casi todas las casas para preparar desde un té hasta una sopa rápida. Sin embargo, su ubicuidad se ve hoy cuestionada por sistemas de calentamiento instantáneo que entregan agua en segundos, resultando más económicos, convenientes y de moda.

El cambio se está produciendo de forma gradual pero notable en las cocinas actuales. Cada vez más personas se preguntan si es aceptable esperar varios minutos para que el agua hierva, especialmente cuando el proceso se repite varias veces al día.

Adiós a las esperas y al mantenimiento del sarro

Una de las grandes ventajas de estas nuevas tecnologías es que hacen innecesaria la descalcificación frecuente del hervidor con ácido cítrico. Los sistemas que evitan el proceso tradicional de ebullición ofrecen una solución práctica para los problemas de sarro acumulado.

Así se calentará el agua en 2026
Así se calentará el agua en 2026

Así se calentará el agua en 2026

Existen dos tecnologías que se están volviendo populares como alternativas definitivas:

  • Dispensadores de agua caliente eléctricos: Funcionan de manera similar a un termo digital.
  • Calentadores de agua sin tanque: Se instalan directamente debajo del fregadero y se conectan al grifo.

Ambos sistemas funcionan bajo el principio de calentamiento instantáneo, calentando el agua solo cuando se necesita y en pocos segundos. Esto elimina además la duda sobre si es conveniente tirar el agua hirviendo sobrante por el desagüe.

Por qué este sistema ahorra más energía que la pava

La diferencia fundamental con la pava convencional radica en el volumen de agua procesado. Mientras que la tetera calienta todo el contenido durante varios minutos consumiendo energía de forma continua, los sistemas instantáneos calientan el agua a medida que fluye a través de una resistencia.

El resultado es un aumento inmediato de la temperatura, alcanzando a menudo los 98 grados Celsius sin necesidad de recalentar repetidamente el exceso de agua. Para quienes hierven agua varias veces al día, el tiempo ahorrado se acumula considerablemente a lo largo de la jornada.

Así se calentará el agua en 2026
Así se calentará el agua en 2026

Así se calentará el agua en 2026

En términos de consumo eléctrico, el cambio compensa notablemente. Un hervidor convencional consume entre 1800 y 2200 vatios durante varios minutos. Aunque los calentadores instantáneos funcionan con una potencia similar, solo lo hacen durante unos segundos y únicamente mientras el grifo está abierto.

Esta tecnología ya no es un concepto futurista, sino una realidad que gana terreno en Europa y se enfrenta a un electrodoméstico que ha sido un elemento básico durante generaciones. La tendencia actual muestra un futuro donde el agua ya no se hierve, sino que simplemente se dispensa de forma eficiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La colección de tuppers en casa pueden ser la opción de volverlos a tener en cuenta.

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

Por Lucas Vasquez
Te mostramos 6 alternativas al aire acondicionado para enfriar tu hogar.

El aire acondicionado pasó de moda: estos trucos enfrían tu casa sin gastar electricidad

Por Sofía Serelli
El césped tradicional pasó de moda: las plantas tapizantes son la opción más inteligente y rentable

El césped tradicional pasó de moda: las plantas tapizantes son la opción más inteligente y rentable

Por Sofía Serelli
Una de esas curiosidades de la moda que nació fuera del hogar y hoy forma parte de la historia del jean.

Para qué sirve el pequeño bolsillo dentro del bolsillo del jean y por qué sigue existiendo

Por Ignacio Alvarado