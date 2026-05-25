25 de mayo de 2026 - 10:26

Sueltan tortugas africanas de cien kilos en pleno Sahara: el objetivo es que el desierto vuelva a tener vida

Los túneles de 15 metros cavados por los reptiles rompieron la costra del desierto, permitiendo que el agua de lluvia reviviera semillas latentes bajo la arena.

Liberaron 500 tortugas en el Sahara, cavaron túneles de 15 metros y transformaron el desierto desde abajo.

Liberaron 500 tortugas en el Sahara, cavaron túneles de 15 metros y transformaron el desierto desde abajo.

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Un grupo de investigadores liberó 500 tortugas de espolones africanas en el extremo sur del Sahara en 2021. Lo que comenzó como un programa de conservación animal terminó transformando la geografía del lugar. Cinco años después, los satélites captaron manchas verdes donde antes solo existía una superficie de arena endurecida e impenetrable.

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En gran parte del Sahel, el suelo se endureció formando una costra que impedía la filtración del agua. Con temperaturas diurnas superiores a los 60 grados, la humedad se evaporaba de inmediato y las semillas quedaban atrapadas. En este entorno, la especie Centrochelys sulcata utilizó su instinto para excavar túneles profundos y sobrevivir al clima extremo.

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Ejemplar adulto macho de Centrochelys sulcata de Senegal con escudos gulares divergentes.&nbsp;

Ejemplar adulto macho de Centrochelys sulcata de Senegal con escudos gulares divergentes.

El impacto físico de las tortugas excavadoras de cien kilos

Estos reptiles de 100 kilogramos perforaron la superficie compacta con madrigueras de hasta 15 metros. Al romperse la costra, el agua de lluvia encontró un camino hacia el subsuelo en lugar de deslizarse por la superficie. El suelo circundante adquirió capacidad de retención, conservando la humedad durante más tiempo después de cada precipitación.

La entrada de cada madriguera creó un microclima estable para semillas transportadas por el viento. La vegetación comenzó a crecer de forma más densa cerca de las excavaciones. Tras las plantas, insectos y microorganismos se adentraron en el suelo suelto, expandiendo una cadena ecológica que atrajo a aves y pequeños vertebrados al lugar.

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Distribuci&oacute;n de Centrochelys sulcata en &Aacute;frica subsahariana y la pen&iacute;nsula ar&aacute;biga.&nbsp;

Distribución de Centrochelys sulcata en África subsahariana y la península arábiga.

Este proceso de recuperación ocurrió sin maquinaria pesada, riego o químicos. La organización SOS gestionó programas de liberación en Senegal desde 1992, logrando supervivencias superiores al 80 % en grupos monitoreados. La UICN confirmó que estas tortugas actuaron como ingenieros de ecosistemas en un entorno del que casi desaparecieron por la caza y la expansión agrícola.

Pese a su capacidad regeneradora, la especie permaneció en peligro de extinción. La pérdida de hábitat y el cambio climático redujeron sus poblaciones en Malí y Burkina Faso. El éxito de los parches verdes detectados desde el espacio dependió de que los animales sobrevivieran el tiempo suficiente para mantener sus túneles operativos.

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Una madriguera en Mali.&nbsp;

Una madriguera en Mali.

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