Orgullo y robótica: son mendocinos y representarán a Argentina en una competencia internacional en Europa

Lo que comenzó como un proyecto escolar hoy se convirtió en una oportunidad única: representar a la Argentina en Europa . Un equipo de alumnos del Colegio del Carmen de San Rafael viajará en junio a Eindhoven, Países Bajos , para competir en la Premier Europea de FIRST Tech Challenge , una instancia de robótica y de alto nivel técnico, que también implica un importante desafío económico y logístico.

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El equipo mendocino busca reunir fondos para afrontar los costos de inscripción, pasajes, traslados, materiales y toda la logística necesaria para representar a Mendoza y al país en una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo.

“ Estamos trabajando para que Mendoza y Argentina estén representadas con el más alto estándar en el viejo continente ”, afirmó Roberto José Argumedo , uno de los docentes que acompaña al grupo, junto a su compañero Félix Río Allaime .

El equipo está integrado por siete estudiantes y dos mentores , y cada integrante cumple un rol específico dentro del proyecto: Valentino Carribale (capitán), Tomás Barcudi (constructor), Agustín Bianchi (diseñador y conductor), Santino Benites (estratega), Pilar Pillado (programadora), Sofía Pérez (documentadora) y Agustín Perriello (community manager).

“ Hoy nuestro mayor desafío es lograr que este sueño se concrete. Estamos trabajando a contrarreloj buscando patrocinadores y alianzas para conseguir los fondos necesarios para los pasajes y la logística ”, sostuvo Argumedo.

Un camino intenso hasta la clasificación

La preparación del equipo comenzó en diciembre y se extendió durante todo el verano, con jornadas intensas de aprendizaje y trabajo técnico.

“Fue un camino súper intenso. Arrancamos a trabajar en diciembre, cuando llegaron las piezas lógicas, y no paramos durante todo el verano. Los chicos tuvieron que aprender desde cero diseño 3D, programación avanzada y ensamblaje con una paciencia increíble”, contó el profesor.

Nacional copa robotica neuquen 1 Copa Robótica Argentina en Neuquén. Gentileza

El grupo participó en la FIRST Tech Challenge (FTC) Regional Argentina 2026, una competencia que por primera vez se realizó en el país y tuvo sede en Mendoza. Allí lograron destacarse entre equipos de gran nivel.

“Llegar a la instancia regional ya fue un logro, porque logramos un robot sólido que cumplía con creces los objetivos”, recordó.

La clasificación al certamen europeo llegó tras obtener el segundo puesto en el Inspire Award, uno de los reconocimientos más importantes que entrega FIRST, ya que no solo evalúa el rendimiento técnico del robot, sino también el trabajo en equipo, la innovación, la organización, la solidaridad y el impacto integral del proyecto.

“Fue una alegría inmensa ganar la final de la competición como parte de la alianza ganadora, pero el momento más increíble fue cuando nos otorgaron el 2° puesto en el Inspire Award. Es el premio más importante que da FIRST. Verles las caras de emoción al recibirlo fue la confirmación de que todas las horas sin dormir valieron la pena”, expresó Argumedo.

Cómo ayudar para que el equipo llegue a Países Bajos

Quienes deseen colaborar con el viaje del equipo pueden realizar un aporte económico mediante transferencia bancaria:

CBU: 0720262120000000281122

0720262120000000281122 Alias: cdc.zip

cdc.zip Banco: Santander

Santander Titular: INST DEL CARMEN SAN RAFAEL

Qué hicieron para llegar a Europa

El desafío de FIRST Tech Challenge consiste en diseñar, construir y programar un robot capaz de cumplir distintas tareas dentro de un campo de juego, como recolectar, clasificar y lanzar objetos con precisión.

La competencia se desarrolla en partidos de dos minutos y medio. Durante los primeros 30 segundos, el robot funciona de manera autónoma, mientras que en los dos minutos restantes es operado con joystick. Además, cada partido exige coordinación estratégica, ya que los equipos compiten junto a un aliado y frente a dos rivales que van rotando en cada instancia.

Pero, el proyecto va mucho más allá de lo técnico. “El verdadero proyecto va mucho más allá del robot. Los chicos deben construir un proyecto colaborativo, organizarse, vincularse con otros equipos, buscar fondos, documentar procesos y gestionar redes sociales”, explicó el docente.

El robot fue bautizado como “Pantallazo Azul”, en referencia al clásico error de Windows, como una forma de resignificar con humor los problemas técnicos y frustraciones que atravesaron durante la construcción.

FTC Mendoza 17 FIRST Tech Challenge (FTC) Regional Argentina 2026 realizado en Mendoza. Gentileza

“Para mí, el desafío real es humano: cambiar la mentalidad de que solo se aprende estudiando. Aprendemos haciendo, aceptando que el error es parte del proceso, tolerando la frustración y aprendiendo a delegar para ser autónomos”, agregó.

El primer equipo argentino en esa instancia europea

Gracias al reconocimiento obtenido, el equipo consiguió la clasificación oficial para el FIRST Tech Challenge European Premier Event, que se desarrollará del 16 al 20 de junio en Eindhoven, Países Bajos.

La participación tiene un valor histórico, ya que se trata del primer equipo argentino en acceder a esa instancia europea.

“Todavía nos cuesta asimilarlo. Lograr este lugar compitiendo con equipos tan fuertes y saber que vamos a llevar la bandera de Argentina a una pista internacional es un orgullo inmenso y, sobre todo, una gran responsabilidad”, afirmó Argumedo.

Una trayectoria que viene creciendo

Aunque esta fue su primera participación en la liga FIRST Tech Challenge, el equipo ya contaba con un recorrido previo en otras competencias de robótica.

Entre sus principales logros se destacan:

Copa Robótica Argentina : reconocimiento al impacto social y 2° puesto provincial .

: reconocimiento al impacto social y . Liga Nacional de Robótica : 3° puesto provincial y 3° puesto regional en San Rafael, donde además el colegio fue coorganizador junto a escuelas técnicas y la UTN .

: y en San Rafael, donde además el colegio fue coorganizador junto a escuelas técnicas y la . FTC Regional Argentina 2026: consagración como Alianza Campeona y obtención del Inspire Award (2° puesto), que les abrió las puertas al certamen europeo.

Provincial copa robotica mendoza 1 Copa Robótica Argentina Provincial. Gentileza

La preparación para este nuevo nivel incluyó no solo la construcción del robot, sino también el aprendizaje de diseño 3D, programación avanzada, ingeniería de mecanismos, comunicación en redes sociales, habilidades blandas, trabajo colaborativo y gestión de fondos.

Cómo nació el equipo CDC.zip

El origen del grupo estuvo en un grupo de estudiantes del bachillerato de informática, interesados por las experiencias prácticas vinculadas a la programación, la electrónica y la robótica.

“Todo empezó de una forma bastante genuina. Teníamos un grupo de estudiantes a los que les fascinaban las clases más prácticas: meter mano en placas de Arduino, programar mecanismos y ver cómo funcionaban las cosas”, recordó el docente.

Liga nacional robotica regional mendoza 7 Liga Nacional de Robótica. Gentileza

La primera experiencia fue en la Copa Robótica Argentina, y a partir de allí el entusiasmo creció hasta consolidarse como un proyecto más amplio. Con el tiempo se sumaron estudiantes de otros bachilleratos y el grupo terminó convirtiéndose en el Club de Robótica del Colegio del Carmen.

El nombre del equipo, CDC.zip, también nace de esa identidad vinculada al mundo tecnológico.

“CDC son las siglas del Colegio del Carmen y, como al inicio éramos poquitos o ‘compactos’, jugamos con la extensión de compresión .zip”, explicó Argumedo.

Una experiencia que va más allá de la competencia

Para el equipo y para la institución, la experiencia representa mucho más que una participación deportiva o tecnológica. También es una forma concreta de llevar al aula otro modelo de enseñanza, centrado en el aprendizaje activo y la resolución de problemas reales.

“Las expectativas son inmensas. Para los chicos y chicas es la oportunidad de sus vidas: van a competir y compartir con equipos de mucha experiencia de todo el mundo. Van a abrir su cabeza y vivir una experiencia que les va a enseñar muchísimo”, sostuvo el profesor.

Y concluyó: “Para nosotros como docentes, es ver materializada nuestra forma de ver la educación. Nos demuestra que cuando a los chicos les das el espacio, la confianza y las herramientas, logran aplicar lo que aprenden para resolver problemas reales en cualquier contexto”.