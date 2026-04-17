La Probotae Robotic Challenge fue declarada de interés educativo, tecnológico y científico en Mendoza

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza realizó un acto de reconocimiento en el Salón Azul de la Legislatura, a raíz de una resolución que declara de interés educativo, tecnológico, científico y de innovación la “PROBOTAE Robotic Challenge”, por su valioso aporte a la formación de jóvenes en áreas estratégicas como la robótica, la programación y la innovación.

La iniciativa, impulsada por la diputada Laura Balsells Miró , pone en relieve el valor educativo de esta propuesta, que promueve aprendizajes significativos en estudiantes, al tiempo que fomenta el desarrollo de habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

La resolución destaca el trabajo articulado entre distintos actores que hicieron posible la iniciativa, entre ellos la Fundación Tomás Alva Edison, el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo , evidenciando la importancia de la cooperación entre el sector público, educativo y privado.

Durante el acto, Balsells Miró expresó: “Es un placer y un honor poder entregar hoy este reconocimiento. Hay un cariño especial hacia la Fundación Tomás Alva Edison y hacia todas las personas que la integran , porque son una familia que siempre mira hacia el futuro” .

Además destacó la relevancia de que este tipo de competencias en Mendoza y subrayó el valor de las habilidades que allí se desarrollan. “Por sobre todas las cosas, el trabajo en equipo es fundamental para la vida y para el futuro. Cuando hay equipo, las cosas suceden mejor, con mayor eficiencia y mejores resultados que de manera individual”, afirmó Balsells Miró.

Competencias de robots en la Nave Cultural El torneo PROBOTAE para aficionados a los robots tendrá lugar el 25 de octubre en la Nave Cultural.

También, puso en valor el nivel técnico de la competencia: “Es impresionante ver todo lo que implica programar, crear, desarrollar pensamiento crítico, analítico y computacional para que los robots realicen las funciones necesarias. Esto es el futuro, pero también es el presente: ya estamos viviendo ese futuro”.

Asimismo, la legisladora se refirió al impacto de la robótica en el mundo del trabajo: “No tenemos que tener miedo a la incorporación de la robótica en la industria o el comercio. No quita trabajo, sino que transforma el sistema y permite que el recurso humano se desarrolle en otros espacios, agregando valor”, destacó

En su discurso, resaltó la proyección de los jóvenes participantes: “Este tipo de experiencias representa un paso adelante para cada uno de los chicos que compiten, que se forman y que incluso tienen la oportunidad de viajar a instancias internacionales, ampliando su mirada y sus oportunidades”.

Competencias con visión internacional

Por su parte, Emiliano Mirábile, coordinador del PROBOTAE, subrayó el valor del proceso formativo previo: “Más allá de la competencia en sí, lo más importante es la preparación. Es muy distinto al enfoque tradicional de la escuela, acá se generan grupos reducidos de chicos que realmente tienen interés para dedicarle tiempo extra, lo que permite aprovechar mucho más la experiencia”. También destacó la importancia de trabajar sobre desafíos concretos: “Tener un problema real para resolver es muy útil, porque a diferencia de situaciones más teóricas, permite profundizar, entender mejor y trabajar con un objetivo claro, con un propósito final”.

Además, resaltó el impacto de estas iniciativas en la proyección internacional de los jóvenes: “Este tipo de competencias acerca a Argentina al mundo. Nos permite estar al nivel de otros países, poder compartir con estudiantes de distintos lugares y demostrar que también podemos desarrollarnos en robótica y tecnología”.

En tanto, la presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, Graciela Betancud, valoró el acompañamiento institucional y la importancia del reconocimiento: “Este reconocimiento a nivel provincial es muy importante y muy valioso. Nos compromete aún más a seguir trabajando y también a que la provincia nos acompañe en este desafío”, expresó, al tiempo que agradeció especialmente a la autora de la iniciativa por impulsar la distinción.

Un espacio de formación ciudadana

La robótica educativa se consolida como una herramienta fundamental para el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, posicionando a Mendoza como un polo emergente en la formación del talento del futuro. Durante el reconocimiento se remarcó que este tipo de competencias no solo promueven conocimientos en programación, robótica e ingeniería, sino que también fortalecen habilidades clave para el siglo XXI, como la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo.

La presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison aclaró que este evento trasciende lo estrictamente tecnológico, constituyéndose también como un espacio de encuentro, intercambio de saberes y construcción de ciudadanía, donde los jóvenes aprenden haciendo, colaborando y proyectándose al mundo, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema educativo y productivo de la provincia.

Sobre la PROBOTAE Robotic Challenge

La “PROBOTAE Robotic Challenge” constituye una instancia local de la FIRST Tech Challenge, una de las competencias de robótica más importantes a nivel mundial, orientada a estudiantes de nivel secundario. En esta edición participaron más de 240 jóvenes organizados en 12 equipos, quienes diseñaron, construyeron y programaron robots para resolver desafíos técnicos y estratégicos en tiempo real.

El certamen tuvo como objetivo clasificar a un equipo para representar a la Argentina en la instancia internacional a desarrollarse en Estados Unidos, promoviendo el talento joven y la proyección global de la educación tecnológica local.

Sobre la Fundación Tomás Alva Edison y Probot School

La Fundación Tomás Alva Edison ha ganado múltiples premios con sus servicios educativos. Entre ellos, el primer puesto a la calidad educativa otorgado por Educar e Intel en 2005 y el primer puesto en el IV Foro Latinoamérica de docentes innovadores en la categoría Entre Pares. En 2018, además, el Colegio Edison fue seleccionado por Microsoft como una de las 17 escuelas más innovadoras del mundo y, en 2023, un equipo del Colegio Edison salió subcampeón del Mundial de Robótica.

Probot School Probot School, la primera escuela de programación, robótica y desarrollo de videojuegos que tuvo Argentina Fundación Tomás Alva Edison

Probot School (https://www.probotschool.com) por su parte, es la primera escuela de programación, robótica y desarrollo de videojuegos que tuvo Argentina. Además cuenta con las carreras terciarias en Software, con el objetivo de que los estudiantes que egresen puedan continuar con la oferta que brinda esta institución, dedicada a la enseñanza de nuevas tecnologías y robótica.