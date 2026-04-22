Amenazas en más de 200 escuelas: 25 menores con causas, un alumno echado y cambios en el protocolo policial

Desde el miércoles de la semana pasada , solo en Mendoza , el protocolo por amenazas referidas a presuntos tiroteos o irrupción con armas de fuego en las escuelas se activó en 230 establecimientos . Corresponde a casi 30% de los edificios escolares de la provincia (la mayoría de los episodios fueron en secundarias ), y -como consecuencia de estos episodios-, se abrieron causas contra 25 adolescentes mendocinos , todos identificados como autores de carteles advirtiendo estas situaciones en los baños de las escuelas y en las redes sociales.

Seis de esos adolescentes fueron imputados por la Justicia por el delito de intimidación pública en calidad de autor . A ellos se sumó la imputación de la madre de uno de ellos, quien instigó a su hijo a llevar una réplica de arma de fuego a clases. La mujer fue imputada en un primer momento por "Instigación a la intimidación pública" , acusación que luego fue encuadrada como "Intimidación pública, agravado por la participación de un menor" . De hecho, la mujer fue detenida este martes , mientras que recuperó la libertad en las últimas horas.

Las amenazas de adolescentes y, más aún las concreciones, de tiroteos en las escuelas ha copado la agenda pública

A esos seis imputados se suma otros 19 chicos con causas contravencionales . Estos últimos, aunque fueron identificados como autores de las amenazas , no son imputables por su edad. No obstante, se encuentran siendo abordados por las autoridades , mientras que son sus padres quienes podrían responder en lo penal.

De esta manera, en Mendoza ya son 25 los menores con causas por amenazas e intimidaciones públicas en las escuelas de Mendoza durante los últimos días. Más allá de las consecuencias legales o contravencionales-, todos han quedado expuestos a la quita de la totalidad de los puntos ICE (Índice de Convivencia Escolar, lo que antes eran las amonestaciones). Dada la gravedad de los hechos, sus responsables están en condiciones de perder los 25 puntos y, de esa manera, quedar libres . Incluso, a uno de los chicos ya lo expulsaron de la escuela privada a la que asistía en Luján de Cuyo tras escribir carteles con amenazas en dos oportunidades en los últimos días.

Además, la red social TikTok dijo de baja 1.200 videos en cuentas de adolescentes mendocinos que habían subido fotos y videos con estas intimidaciones.

Sin policías en las escuelas, cada establecimiento define si los chicos van o no con mochilas

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Infancias, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar, brindaron esta mañana datos sobre la situación en Mendoza. Se trata de una seguidilla de amenazas en escuelas y redes sociales referidas a tiroteos en los edificios, algo que comenzó el miércoles de la semana pasada y que se está replicando en todo el país e, incluso, en otros países latinoamericanos (ello lleva a pensar que se trata de un desagradable reto viral).

No obstante, el reciente caso de un chico de 15 años que mató a un compañero en Santa Fe tras ir armado a clases a fines de marzo, y el episodio en que una niña fue armada a una escuela en La Paz (Mendoza) a fines del año pasado obligan a que no se subestime ninguna de estas amenazas ni se dé por confirmado que cualquiera de estos carteles es un "reto viral".

Amenazas por armas en escuelas: ¿pueden las escuelas prohibir ir con mochilas y la policía revisarlas? Será cada escuela la que decida si los chicos continúan sin ingresar con mochilas a clases Imagen generada con Inteligencia Artificial

Aplicando y acatando lo que establece el protocolo diseñado por la Dirección General de Escuelas para estos casos, luego de esta seguidilla de la última semana, en muchas escuelas mendocinas se dispuso que esta semana los chicos no llevaran mochilas ni bolsos. Incluso, en muchos de estos edificios hubo efectivos policiales en la puerta, controlando que los chicos no llevaran mochilas.

No obstante, a partir de este miércoles ya se levantó la presencia policial en el ingreso a las escuelas. No obstante, García Zalazar indicó que las autoridades de cada escuela dispondrán si autorizan o no a los chicos y chicas a ir con mochilas o bolsos.

"Se modificó por un patrullaje activo con objetivo concreto", aclaró Rus. "Van a tener una consecuencia penal. Tenemos seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación. Sirve para que magnifiquen que esto no es una broma", siguió la ministra, acompañada por Javier Ortiz, jefe de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de Mendoza.

Más de 1.200 videos de amenazas bajados de TikTok y talleres obligatorios

A su turno, Tadeo García Zalazar confirmó que, en Mendoza y gracias a la intervención del gobierno escolar, se dio de baja a 1200 publicaciones con fotos y videos relacionados a las amenazas (promocionaban y validaban estos actos).

"En los próximos siete días, de forma obligatoria, habrá en todas las escuelas de Mendoza dos horas de charlas de reflexión y capacitación con padres, docentes y alumnos. Serán obligatorias y cada escuela definirá cómo se hace, Esto no es una broma, es un ilícito", resumió el ministro.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

En ese sentido, García Zalazar destacó que es importante que los padres sigan a sus hijos y vean que están publicando en redes sociales. También confirmó que a los 25 chicos que han sido sancionados con quita de puntos ICE -y que, muchos de ellos, deberán ser relocalizados en otras escuelas- se les realizará una evaluación psicosocial.

En las últimas horas, un alumno del colegio Santa María Goretti (Luján de Cuyo) fue echado por decisión de las autoridades. El adolescente había hecho una pintada amenazante el martes, lo denunciaron e identificaron, pero volvió a dejar otro cartel, y decidieron desvincularlo de la institución. Además, otros dos compañeros fueron sancionados por haber participado en esa segunda ocasión.

"El mensaje de los padres a sus hijos debe ser todo lo contrario al de la mujer que instó a su hijo a ir con una réplica de arma"

La imputación de la madre de un adolescente de 17 años que llevó la réplica de un arma al colegio ha sido uno de los temas de la semana. Durante la mañana de este martes la mujer fue trasladada a la penitenciaría y, si bien la mujer fue liberada esta mañana, sigue acusada formalmente del delito de intimidación pública agravado por participación de un menor, y podría ser condenada a entre 3 y 8 años de cárcel.

"Si bien era un arma de juguete, instó a su hijo a ir con un arma a clases y quiso demostrar lo vulnerable del sistema y está expuesta a una condena. El mensaje de los padres a sus hijos deber ser todo lo contrario a lo que ha hecho esta mujer", resumió el ministro, quien indicó que se trata de un fenómeno global.

"Que haya 1.200 publicaciones bajadas, habla un montón de la formación en casa. Porque eso no se incita en la escuela", cerró.

"Ningún joven tendría que sentir la liviandad de escribir las amenazas. No sólo por la amenaza, sino por todo el operativo que esto ha hecho poner en marcha", advirtió a su turno Rus, quien aclaró que en los últimos días se recibieron cerca de 400 llamadas al 911.