26 de marzo de 2026 - 09:52

Chau ratas: el condimento de cocina que ahuyentas roedores de forma natural y sin venenos

El eucaliptol presente en esta planta interrumpe el sentido de orientación de los roedores, convirtiéndose en una alternativa ecológica para proteger el hogar.

¿Ratas en tu cocina? Esta planta puede ayudarte a sacarlas de tu hogar.&nbsp;

¿Ratas en tu cocina? Esta planta puede ayudarte a sacarlas de tu hogar. 

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Por Sofía Serelli

Mantener a las ratas lejos de casa es una preocupación constante, especialmente durante los meses fríos cuando buscan refugio y calor. Existe un ingrediente de cocina común, el laurel, que actúa como un repelente natural sumamente efectivo debido a su aroma intenso, permitiendo prescindir de trampas o químicos peligrosos para la familia.

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El secreto del laurel reside en el eucaliptol, una sustancia que le otorga su olor característico. Para los humanos es un aroma agradable, pero para los ratones y ratas resulta insoportable porque altera directamente su sistema de orientación. Al no poder ubicarse correctamente en el espacio, los animales prefieren abandonar el lugar y buscar sitios que no estén saturados por este aroma tan penetrante.

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A diferencia de los raticidas tradicionales, este método es totalmente inofensivo para los niños y las mascotas del hogar. No es necesario manipular sustancias tóxicas que puedan contaminar las superficies de la cocina, las despensas o el jardín. Se trata de una solución económica y sumamente sencilla que aprovecha recursos naturales que la mayoría de las personas ya tiene guardados en su alacena para cocinar.

Por qué el laurel es tan efectivo contra los roedores

El uso de plantas aromáticas para repeler plagas destaca por su durabilidad si se aplica bien. Su efectividad se basa en que los roedores dependen de su agudo sentido del olfato para sobrevivir, encontrar comida y evitar peligros. Cuando el ambiente está lleno de eucaliptol, su capacidad sensorial se ve sobrepasada, lo que les genera una sensación de inseguridad constante que los obliga a migrar a otras zonas.

Para que el método sea realmente eficaz, se deben colocar las hojas de laurel en puntos estratégicos de la vivienda. Se recomienda poner hojas frescas o secas en esquinas oscuras, detrás de los armarios de la cocina o a lo largo de los caminos habituales que utilizan estos animales para desplazarse. Un error común es dejar las hojas por meses; es vital renovarlas cada dos o tres semanas para asegurar que el aroma se mantenga lo suficientemente fuerte para ser detectado.

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Otras alternativas naturales y cuándo llamar a un experto

Si no se cuenta con laurel, existen otras sustancias de olor fuerte que pueden ayudar, como el aceite de menta, el clavo de olor, el vinagre o el aceite de trementina. Estas pueden aplicarse en paños colocados cerca de las grietas o entradas de los roedores. Sin embargo, se debe tener precaución ya que la efectividad de estos aromas puede ser temporal, dado que algunos animales logran acostumbrarse a los olores con el paso del tiempo.

La prevención a largo plazo también incluye el fomento de enemigos naturales como gatos o lechuzas en áreas rurales, lo cual crea un entorno hostil para las plagas. No obstante, ante una infestación grave, es indispensable recurrir a servicios profesionales de desratización. Solo un experto puede evaluar el daño estructural y los riesgos sanitarios implicados, garantizando una eliminación segura y definitiva de la plaga.

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