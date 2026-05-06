Caso Marcelo D'Agostino: solicitan su detención y ampliación de la imputación por abuso sexual

La querella en la causa contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino , solicitó formalmente a la Fiscalía la ampliación de la imputación en su contra y el dictado de la prisión preventiva , en el marco de la investigación por presuntos delitos en contexto de violencia de género.

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El planteo fue presentado por la abogada de la denunciante, María Elena Quintero , en el expediente P-38.345/26, y sostiene que existen “motivos suficientes para sospechar la participación punible” del ex funcionario en los hechos denunciados.

En el escrito, la querella solicitó avanzar en una recalificación de los delitos atribuidos a D’Agostino, al considerar que los hechos encuadran en figuras penales de mayor gravedad. En ese sentido, pidió que se lo impute por abuso sexual con acceso carnal reiterado y por lesiones graves dolosas agravadas, en concurso real.

Según la presentación, los hechos denunciados habrían ocurrido sin consentimiento válido y en un contexto de asimetría de poder, coerción e intimidación , lo que —de acuerdo con el planteo— invalida cualquier manifestación de voluntad libre por parte de la denunciante.

Asimismo, se sostiene que la víctima presenta una afectación psicológica persistente que excede el daño habitual en este tipo de delitos y que, por su entidad, podría encuadrar como lesión grave.

Solicitud de detención preventiva

Junto con la ampliación de la imputación, la querella pidió la detención inmediata de D’Agostino al considerar que están configurados distintos riesgos procesales que justificarían la medida.

Entre los argumentos expuestos, se menciona el peligro de fuga, vinculado tanto a la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo como a los recursos y contactos que el ex funcionario habría acumulado durante su paso por la función pública.

También se advierte sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función de su presunta capacidad de influencia en ámbitos judiciales y administrativos, así como la posibilidad de presión sobre testigos y el peligro para la integridad de la víctima, a partir de situaciones y amenazas descriptas en el expediente.

El escrito, además, cuestiona el avance de la investigación y señala posibles irregularidades en la recolección de pruebas, al tiempo que remarca la necesidad de actuar con “debida diligencia reforzada” en casos de violencia de género.

Marcelo D'Agostino - Marcelo Dagostino El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, fue imputado por la Justicia. Gobierno de Mendoza

Valoración del testimonio de la denunciante

Otro de los ejes del planteo es la centralidad del testimonio de la víctima en este tipo de delitos. La querella sostiene que, por la naturaleza de los hechos —que suelen ocurrir en ámbitos privados—, la declaración puede constituir prueba suficiente si supera determinados estándares de credibilidad.

En ese sentido, se afirma que el relato de la denunciante presenta coherencia interna, persistencia en el tiempo y corroboración periférica, elementos que —según la presentación— permitirían avanzar con la imputación sin necesidad de supeditar el proceso a la realización previa de pericias psicológicas.

Declaraciones y nuevas citaciones en la causa

En paralelo al planteo judicial, la causa sumó en los últimos días nuevas declaraciones. Por un lado, declaró la primera esposa de D’Agostino, la ex reina de la Vendimia 2003 y actual jueza laboral, Anabel Molina.

Según trascendió, esa audiencia fue tensa debido a que desde la querella intentaron indagar sobre su designación en el Poder Judicial y la de su ex pareja, Federico Fioquetta, también juez laboral, y el presunto rol de D’Agostino en esos procesos. Sin embargo, la Fiscalía hizo lugar a la oposición de la defensa y no se profundizó en ese aspecto.

Además, para este viernes está prevista la declaración de otra ex pareja del ex funcionario, una mujer que integró el equipo de prensa del Gobierno provincial y que actualmente reside en Europa. En ocasiones anteriores, había realizado publicaciones en redes sociales sobre la relación, aunque esos posteos fueron eliminados recientemente.

Imputación y renuncia

La causa se inició tras la denuncia de una ex pareja de D’Agostino, quien lo acusó de hechos ocurridos en el marco de una relación atravesada, según su presentación, por situaciones de violencia de género.

Cabe recordar que el pasado 23 de abril, Marcelo D’Agostino fue imputado por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Tras la difusión del caso, el funcionario presentó su renuncia al cargo y la investigación continúa con la recolección de pruebas y la toma de testimonios.