Primer detenido por reconocimiento facial: las cámaras de seguridad lo captaron a pesar de tener una gorra

El sujeto, identificado como V., de 35 años, tenía dos pedidos de captura vigentes. El gobernador Alfredo Cornejo informó el hecho a través de X.

La Policía de Mendoza logró detener a un hombre que tenía dos pedidos de captura vigentes gracias al sistema de reconocimiento facial. Según se informó oficialmente, es la primera vez que se logra detener a una persona con este sistema de búsqueda que tienen las cámaras de seguridad.

Esta mañana, cerca de las 11.30, dos policías lograron detener a R. V., de 35 años, quien tenía dos medidas vigentes, ambas por lesiones graves agravadas y un pedido de paradero.

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2051710667552412146?s=20&partner=&hide_thread=false Lo anunciamos el viernes en la Legislatura y ya está dando resultados: Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial.



Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad, detectaron a un individuo con dos pedidos de… pic.twitter.com/0nHnzrjxfV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 5, 2026 Luego, un móvil policial llega al lugar y efectivos de la UEP lograron la aprehensión de la persona buscada. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

“Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial”, anunció a través de X el gobernador Alfredo Cornejo.

“Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad detectaron a un individuo con dos pedidos de captura y un paradero vigente. En segundos, el sistema activó el operativo, la Policía actuó y fue detenido”, continúa el mensaje.