5 de mayo de 2026 - 16:01

Primer detenido por reconocimiento facial: las cámaras de seguridad lo captaron a pesar de tener una gorra

El sujeto, identificado como V., de 35 años, tenía dos pedidos de captura vigentes. El gobernador Alfredo Cornejo informó el hecho a través de X.

El sujeto detenido gracias al sistema de reconocimiento facial. Gentileza Alfredo Cornejo.&nbsp;

El sujeto detenido gracias al sistema de reconocimiento facial. Gentileza Alfredo Cornejo. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza logró detener a un hombre que tenía dos pedidos de captura vigentes gracias al sistema de reconocimiento facial. Según se informó oficialmente, es la primera vez que se logra detener a una persona con este sistema de búsqueda que tienen las cámaras de seguridad.

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Esta mañana, cerca de las 11.30, dos policías lograron detener a R. V., de 35 años, quien tenía dos medidas vigentes, ambas por lesiones graves agravadas y un pedido de paradero.

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Luego, un móvil policial llega al lugar y efectivos de la UEP lograron la aprehensión de la persona buscada. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

“Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial”, anunció a través de X el gobernador Alfredo Cornejo.

“Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad detectaron a un individuo con dos pedidos de captura y un paradero vigente. En segundos, el sistema activó el operativo, la Policía actuó y fue detenido”, continúa el mensaje.

Indicó por último que “esto no es futuro, es presente. Es tecnología aplicada con inteligencia para cuidar a los mendocinos. Es inversión que se transforma en resultados concretos en la lucha contra el delito”.

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