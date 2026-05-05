Primer detenido por reconocimiento facial: las cámaras de seguridad lo captaron a pesar de tener una gorra

La Policía de Mendoza logró detener a un hombre que tenía dos pedidos de captura vigentes gracias al sistema de reconocimiento facial. Según se informó oficialmente, es la primera vez que se logra detener a una persona con este sistema de búsqueda que tienen las cámaras de seguridad.
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Lo anunciamos el viernes en la Legislatura y ya está dando resultados: Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial.— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 5, 2026
Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad, detectaron a un individuo con dos pedidos de… pic.twitter.com/0nHnzrjxfV