Una anciana fue hallada sin vida en su domicilio en Las Heras

Tras la denuncia de vecinos que no veían a la pareja desde hace días, efectivos policiales acudieron a la vivienda y encontraron a la mujer muerta en su cama.

Una mujer falleció en su vivienda en Las Heras junto a su marido, quien se encuentra en estado crítico.&nbsp;

Una mujer falleció en su vivienda en Las Heras junto a su marido, quien se encuentra en estado crítico. 

En el barrio Santa Teresita, del departamento de Las Heras, efectivos policiales acudieron a un domicilio luego de recibir un aviso de vecinos que alertaron la ausencia prolongada de dos adultos mayores.

Chocaron dos móviles en medio de una frenética persecución: cuatro policías heridos y un auto robado secuestrado

Un hombre de 24 años fue detenido este miércoles por la noche luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en Las Heras.

Lo descubrieron "paseando" por los techos, intentó escapar y lo atraparon con un botín "fresquito"

Durante el operativo, el personal ingresó a la vivienda y encontró a la pareja en una de las habitaciones. Al realizar la verificación correspondiente, constataron que el esposo se encontraba con vida, mientras que la anciana estaba fallecida sobre la cama. Según estimaciones, el deceso se habría producido hace un par de días.

De acuerdo con fuentes policiales, no se observaron signos de violencia ni indicios de forzamiento en los accesos a la vivienda.

La preocupación surgió luego de que vecinos de la zona realizaran la denuncia luego de que hacía varios días que no veían a la pareja.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Por qué clausuraron la YPF de Uspallata: las graves irregularidades detrás del conflicto

Cayó el presunto "asesino de la ruta", acusado de matar a un hombre y acribillar a otro en Luján

Detuvieron en Las Heras a un hombre con pedido de captura por una tentativa de homicidio en San Martín

Otra vez asaltaron a una conductora de aplicación: le robaron dinero, celulares y la llave del auto

