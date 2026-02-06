6 de febrero de 2026 - 08:45

Balearon con una "escopeta tumbera" a un joven y está grave: hay un menor de edad detenido

Un joven de 25 años fue herido de un disparo con un arma de fabricación casera durante una pelea en el barrio Cuadro Estación 2. Por el hecho, un menor de 16 años y un hombre de 26 quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Un joven de 25 años resultó herido por un disparo con un arma de fabricación casera durante una pelea ocurrida en el barrio Cuadro Estación 2. Entre los aprehendidos hay un menor de 16 años.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio se registró este jueves por la noche en Luján, donde dos sujetos quedaron detenidos acusados de provocar lesiones con un arma de fuego durante una riña.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.20, cuando la víctima, identificada como G.V. (25), se dirigía a su domicilio y fue interceptada por dos personas con quienes mantenía conflictos previos, según confirmaron fuentes policiales. Al llegar a la plaza del barrio Cuadro Estación 2, se produjo una pelea y, en medio del enfrentamiento, uno de los agresores efectuó un disparo con un arma de fuego de fabricación casera, impactando en el cuerpo del joven.

Tras el ataque, los involucrados se dieron a la fuga hacia un domicilio cercano. La víctima fue trasladada por su esposa al centro de salud barrial, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en tórax y faringe por perdigones. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Central, donde permanece internada.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, personal policial y de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) realizó un allanamiento en la vivienda señalada, logrando la detención de un menor de 16 años y de un hombre identificado como O.M.P. (26), quienes quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

Según se informó, la víctima posee antecedentes penales, entre ellos una causa por lesiones leves dolosas y amenazas en 2018, y un robo agravado por el uso de arma en 2020.

