Balearon con una "escopeta tumbera" a un joven y está grave: hay un menor de edad detenido

Un joven de 25 años fue herido de un disparo con un arma de fabricación casera durante una pelea en el barrio Cuadro Estación 2. Por el hecho, un menor de 16 años y un hombre de 26 quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.20, cuando la víctima, identificada como G.V. (25), se dirigía a su domicilio y fue interceptada por dos personas con quienes mantenía conflictos previos, según confirmaron fuentes policiales. Al llegar a la plaza del barrio Cuadro Estación 2, se produjo una pelea y, en medio del enfrentamiento, uno de los agresores efectuó un disparo con un arma de fuego de fabricación casera, impactando en el cuerpo del joven.

Tras el ataque, los involucrados se dieron a la fuga hacia un domicilio cercano. La víctima fue trasladada por su esposa al centro de salud barrial, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en tórax y faringe por perdigones. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Central, donde permanece internada.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, personal policial y de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) realizó un allanamiento en la vivienda señalada, logrando la detención de un menor de 16 años y de un hombre identificado como O.M.P. (26), quienes quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.