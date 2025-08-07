Ya son 100 las luminarias con sensores que cuidan los espacios públicos

El Municipio avanza con la instalación de sensores en las luminarias de plazas y espacios verdes de todos sus barrios, demostrando con hechos una nueva apuesta por la seguridad ciudadana .

Cabe destacar que la propuesta se coordina con el Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) . Así, se evita el robo de los reflectores en los espacios públicos.

El mecanismo permite que, al moverse el poste donde se coloca el sensor, se active un aviso y se implementen herramientas para conocer los motivos del movimiento. De esta manera, se controla fehacientemente el mantenimiento de las luminarias.

Es importante resaltar que el intendente Diego Costarelli participó del operativo donde se instaló el sensor número 100 en el Parque Sargento Cabral . Costarelli destacó:

“El servicio de alumbrado público tiene un impacto directo y tangible en la vida diaria de los ciudadanos. Es una de las aristas fundamentales en nuestro modelo de Seguridad 360 que venimos implementando en Godoy Cruz”.

Además, el jefe comunal sostuvo que “las áreas bien iluminadas son menos propensas a actos delictivos”, y agregó que un entorno bien iluminado invita a la gente a salir y utilizar parques, plazas y calles por la noche, fomentando la vida comunitaria y generando un ambiente más seguro.

En ese sentido, explicó:

«Estos dispositivos antivandálicos protegen a las luminarias de los robos en los espacios públicos».

Y precisó:

«Tienen como particularidad que están conectados al SAC y, cuando el sensor registra demasiado movimiento, dispara la alerta directamente al centro de monitoreo. De esta forma, se interviene rápidamente para evitar el hurto».

Es por eso que:

«Esta medida aplicada a la seguridad permite la recuperación por parte de la comunidad de los espacios verdes», finalizó Diego Costarelli.

Objetivo: cubrir la totalidad del departamento

Godoy Cruz cuenta con casi 30 mil puntos de alumbrado, de los cuales 22 mil corresponden a las calles del departamento, 500 a polideportivos y 7.500 están repartidos entre espacios verdes, plazas y ciclovías.

El plan trazado para este 2025 es cubrir 25 espacios verdes con este sistema antivandálico. Hasta el momento, ya se han instalado 100 sensores en diversos lugares como: Mosconi, La Perla, plaza La Pérgola, plaza Bancario, Parque Solar, Razquin y plaza Libertad.

Se prevé instalar un total de 500 aparatos. Posteriormente, el proyecto abarcará la instalación en todas las luminarias que tiene la comuna.

¿Cómo funciona?

Las centrales de alarmas comunitarias fueron diseñadas tanto para funcionar como centrales tradicionales de alarma, como para actuar como nodos de comunicaciones de sensores que permiten el desarrollo del IoT (Internet de las cosas).

Esto permite que los municipios mejoren su productividad, seguridad pública y eficiencia.

La propuesta incluye un dispositivo montado sobre un conector, que reemplaza los actuales conectores de las luminarias y provee:

Sensores de vibración (acelerómetro y giróscopo) con sensibilidad configurable.

Reporte de señal de alarma al SAC al detectar movimientos anómalos.

Comunicación con la central más cercana.

Identificación inequívoca de la luminaria que genera la alerta.

En el centro de monitoreo, se genera un pop-up de alerta, lo que permite que el operador ejecute el protocolo de alarma junto con el equipo electromecánico y de seguridad municipal.

El Sistema de Alerta Comunitaria

La medida se articula con el SAC, permitiendo que los vecinos puedan comunicarse rápidamente ante emergencias con la policía.

Gracias a esta tecnología, se logra una respuesta rápida y un acceso sencillo al sistema.

Cada barrio cuenta con al menos una central, así como también las dependencias municipales. Se avanza además con su colocación en colegios públicos.

“Efectivamente, entre todos, estamos construyendo espacios más seguros, más iluminados y más habitables. Porque cuando cuidamos lo que es de todos, mejoramos la vida de cada uno”.

¿Cómo reclamar ante una luminaria apagada?

Los vecinos pueden hacer el reclamo a través de los siguientes canales:

Línea gratuita: 0-800-800-6864

Web: Ciudadanía Digital – Reclamos

App: Reclamos Godoy Cruz

Es fundamental incluir la ubicación exacta del problema: dirección, altura, esquina o referencia cercana.

Seguridad 360: un plan que sigue creciendo

El modelo de seguridad se basa en varios ejes interconectados, con una estrategia de prevención de largo plazo y participación ciudadana.

El concepto de «Seguridad 360 grados» se alinea con los principios de la seguridad humana, promovidos internacionalmente y vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una perspectiva que va más allá de la ausencia de delito: promueve condiciones para vivir sin temor y con dignidad.