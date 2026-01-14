14 de enero de 2026 - 20:51

Anticipan un jueves con leve descenso de la temperatura en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con vientos moderados del sector sur y algo nublado en la zona de cordillera.

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Para este jueves 15 de diciembre está pronosticada una jornada algo nublada con leve descenso de la temperatura y vientos del sector sur en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un miércoles caluroso y con tormentas aisladas en algunas zonas, para este jueves está prevista una jornada un poco más agradable. El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 30°C y una mínima de 22°C.

En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada algo nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al viernes está prevista una jornada calurosa con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 35°C y la mínima de 19°C.

Mientras que el sábado está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 33°C y la mínima de 22°C.

