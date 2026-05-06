6 de mayo de 2026 - 22:00

Operador en IA: cómo es el programa que convoca a más de 20.000 chicos en Mendoza

A través de formaciones para alumnos de cuarto a sexto año de secundario, 20.314 estudiantes son parte de una capacitación en Inteligencia Artificial que innova la educación.

Más de 20.000 estudiantes secundarios mendocinos se han sumado a programa del Ministerio de Educación. | Foto: Gobierno de Mendoza

Más de 20.000 estudiantes secundarios mendocinos se han sumado a programa del Ministerio de Educación. | Foto: Gobierno de Mendoza

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Por Camila Locamuz

La Inteligencia Artificial no es sólo una herramienta para generar imágenes divertidas o resolver tareas: se ha convertido en un instrumento para pensar el futuro, y los jóvenes lo saben más que nadie. Más de 20.000 estudiantes mendocinos participan del programa impulsado por la Dirección General de Escuelas (DGE) para capacitarse en esta herramienta.

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El programa tiene como objetivo que los jóvenes amplíen sus conocimientos a través de herramientas que cada día se vuelven más importantes para el futuro académico y laboral. “Se pretende que los estudiantes aprendan a utilizar la IA de forma creativa, crítica y responsable para solucionar desafíos concretos del entorno productivo”, cuenta Romina Méndez, coordinadora de la Unidad de Innovación e Implementación Tecnológica de la DGE.

Entre los contenidos se encuentran el uso de la inteligencia artificial generativa, diseños de prompts, desarrollo de asistentes digitales y el uso responsable de la tecnología.

Desde cuándo funciona y dónde inscribirse

La capacitación está pensada para estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de secundario de cualquier departamento de Mendoza y docentes de secundaria.

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M&aacute;s de 20.000 estudiantes secundarios mendocinos se han sumado a programa del Ministerio de Educaci&oacute;n. | Foto: Gobierno de Mendoza

Más de 20.000 estudiantes secundarios mendocinos se han sumado a programa del Ministerio de Educación. | Foto: Gobierno de Mendoza

Funciona en 100 escuelas y en 20 sedes distribuidas en la provincia. El cursado es en contraturno y cuenta con acompañamiento docente, espacios de conectividad y notebooks para los alumnos.

Cuenta con certificación que les acredita los saberes en el uso de la inteligencia artificial al finalizar la secundaria.

El programa tuvo inicio esta semana, pero aún hay tiempo de inscribirse mediante el link https://operadores-ia.vercel.app/

Mendoza incorpora la IA

La educación no es el único espacio donde la inteligencia artificial ha puesto pie en la provincia, sino que desde hace unos años se encuentra en vías de generar un ecosistema que engloba diversos campos.

La IA se ha incorporado en el Poder Judicial, en la optimización de turnos médicos y recientemente en la carga de combustible de los vehículos oficiales, entre otras áreas, haciendo evidente el avance de esta tecnología sobre los mendocinos.

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