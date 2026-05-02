Irreconocible: se encontró con Gonzalo Higuaín en una tienda de Miami y su foto se volvió viral.

Gonzalo Higuaín volvió a ser tema de conversación tras la difusión de una imagen captada en Miami que expone un cambio físico notorio respecto a su etapa como futbolista profesional. El exdelantero argentino, retirado desde 2022 , aparece en una tienda de artículos deportivos con vestimenta informal y una barba abundante que modifica por completo su apariencia.

La foto, tomada por un fanático que luego la compartió en redes sociales, se expandió con rapidez y generó múltiples interpretaciones sobre su autenticidad. Ante las dudas, el propio usuario que la publicó aclaró: “No es IA” .

NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual. pic.twitter.com/psbOHAOBhV

El contraste entre esta imagen y la versión del delantero que brilló en River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea e Inter Miami CF impulsó el debate digital. Aquella figura atlética, asociada al alto rendimiento y a la exigencia competitiva, dio paso a una estética más relajada, propia de una etapa alejada del fútbol profesional . La discusión se instaló en redes sociales, donde miles de usuarios analizaron detalles técnicos de la foto, mientras otros interpretaron el cambio como una consecuencia natural del paso del tiempo y de un nuevo estilo de vida.

De goleador de elite a perfil bajo lejos de las canchas

No se trata de la primera vez que su apariencia genera repercusión. En 2021, durante su paso por la MLS, Higuaín ya había adoptado una barba prominente y un look más distendido, que contrastaba con el perfil juvenil de sus inicios en River. Esta evolución estética se profundizó tras su retiro, en paralelo con su alejamiento de las exigencias físicas del alto nivel.

En River ven difícil la chance del regreso de Higuaín durante esta temporada

Antecedentes y evolución de su imagen personal

No se trata de la primera vez que su apariencia genera repercusión. En 2021, durante su paso por la MLS, Higuaín ya había adoptado una barba prominente y un look más distendido, que contrastaba con el perfil juvenil de sus inicios en River. Esta evolución estética se profundizó tras su retiro, en paralelo con su alejamiento de las exigencias físicas del alto nivel.

Su actualidad también alimenta las especulaciones. En 2024 trascendió la posibilidad de que se integrara a Inter Miami II para trabajar en la formación de jugadores, aunque en la actualidad no figura dentro de la estructura del club. Según declaraciones de su padre, Jorge Higuaín, en 2025, el exgoleador se orienta hacia el desarrollo de juveniles en lugar de asumir un rol como entrenador profesional.

Mientras tanto, su vida transcurre lejos de la competencia oficial. Incluso participó y ganó un torneo de pádel en Miami, lo que evidencia una nueva etapa vinculada al deporte desde otra perspectiva.

Un presente lejos del fútbol profesional

Su actualidad también alimenta las especulaciones. En 2024 trascendió la posibilidad de que se integrara a Inter Miami II para trabajar en la formación de jugadores, aunque en la actualidad no figura dentro de la estructura del club. Según declaraciones de su padre, Jorge Higuaín, en 2025, el exgoleador se orienta hacia el desarrollo de juveniles en lugar de asumir un rol como entrenador profesional.

Mientras tanto, su vida transcurre lejos de la competencia oficial. Incluso participó y ganó un torneo de pádel en Miami, lo que evidencia una nueva etapa vinculada al deporte desde otra perspectiva.