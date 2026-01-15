En medio de la visita de Santilli, el Gobierno confirmó la ampliación del aeropuerto El Plumerillo

El Gobierno provincial confirmó que a mediados de este año arrancarán las obras en el aeropuerto El Plumerillo que ampliarán en un 40% su capacidad operativa. Así lo indicó el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema , en medio de la visita a Mendoza del ministro del Interior Diego Santilli .

Las definiciones del funcionario se dieron durante una recorrida por las obras correspondientes a la etapa IV del Metrotranvía , que precisamente llevarán el servicio hasta la aeroestación.

El Gobierno nacional había anunciado a comienzos de diciembre un nuevo paquete de inversiones aeroportuarias que incluye intervenciones en Mendoza y San Rafael .

Las obras se enmarcan en un esquema federal orientado a estandarizar la calidad operativa del sistema y a resolver cuellos de botella que, según el Ejecutivo, limitan la expansión del sector aerocomercial.

En el caso del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, Aeropuertos Argentina realizará una inversión de 12 millones de dólares para un proyecto de refuncionalización que permitirá ampliar en un 40% la capacidad operativa de la terminal.

Arranca la ampliación del aeropuerto

El plan contempla la remodelación de las salas de embarque para vuelos de cabotaje e internacionales, la construcción de una nueva sala VIP, un nuevo núcleo sanitario y otras mejoras en la infraestructura.

La obra principal comenzará en julio y se estima que estará finalizada en octubre de 2027. El objetivo es adecuar la terminal al crecimiento de la demanda, impulsado por el aumento de vuelos domésticos y la recuperación de rutas internacionales.

Sobre este punto, Mema señaló que la ampliación de la terminal es clave para acompañar el crecimiento del tráfico aéreo. “La capacidad del aeropuerto se va a ampliar en un 40% y eso es muy importante, porque nos habíamos quedado cortos con la infraestructura frente al crecimiento de la cantidad de pasajeros”, explicó.

El ministro recordó que en 2016 se realizaron obras en la pista que permiten recibir aeronaves de gran porte y proyectó que, con las nuevas inversiones, el aeropuerto podría multiplicar su actividad. “Ahora vamos a prácticamente cuadruplicar la cantidad de pasajeros del aeropuerto en diez años”, concluyó.