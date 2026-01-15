15 de enero de 2026 - 11:48

Metrotranvía: el Gobierno planea terminar las obras a fin de año y analiza comprar nuevas duplas

Los trabajos superan el 70% en varios tramos y el Gobierno prevé reforzar el material rodante tras la finalización prevista para 2026.

La Provincia evalúa comprar duplas para el sistema y se confirmó la ampliación del Aeropuerto El Plumerillo. El ministro del Interior, Diego Santilli recorrió las obras.

Foto:

Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, adelantó que una vez finalizadas las obras de ampliación del Metrotranvía, previstas para finales de 2026, el Ejecutivo provincial avanzará en la compra de nuevas duplas para fortalecer el sistema de transporte público.

Santilli en Mendoza: recorrió las obras del Metrotranvia y ya está reunido con Cornejo

Por Redacción Política
Funcionarios provinciales recorrieron con el ministro del Interior Diego Santilli las obras para llegar el servicio del Metrotranvía hasta el aeropuerto Francisco Gabrielli. Foto: Gobierno de Mendoza.

En medio de la visita de Santilli, el Gobierno confirmó la ampliación del aeropuerto El Plumerillo

Por Jorge Yori

En paralelo, se refirió al proyecto de remodelación del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, que apunta a ampliar su capacidad operativa.

Las definiciones del funcionario se dieron durante una recorrida por las obras correspondientes a la etapa IV del Metrotranvía, de la que participaron el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el gobernador Alfredo Cornejo.

Alrededor de las 12, el ministro nacional participará en el acto de traspaso del Hospital de Luján de Cuyo. Se trata de una obra que será finalizada y administrada por el sector privado.

Tras la visita, las autoridades se trasladaron a Casa de Gobierno, donde mantendrían una reunión vinculada a la Reforma Laboral que impulsa el Ejecutivo nacional y a reclamos provinciales por obras viales.

Avance de las obras del Metrotranvía

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron que las obras de ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo registran avances superiores al 70% en varios tramos y cuentan con financiamiento garantizado.

En concreto, ya se instalaron casi 7,2 kilómetros de vía doble en el tramo Godoy Cruz–Luján de Cuyo, lo que representa un 71% de ejecución, mientras que en Las Heras se colocaron otros 3,7 kilómetros, con un avance del 70%.

Además, se intensificaron las tareas de energización mediante el montaje de columnas, subestaciones y locales técnicos, y se iniciaron los trabajos de movimiento de suelos en el tramo que conectará con el aeropuerto.

Para el transcurso de 2026 está previsto continuar con el armado de vías, la energización y la consolidación de los sistemas de energía y telecomunicaciones, según indicaron desde el área.

En cuanto al material rodante, en noviembre pasado arribaron las últimas tres duplas provenientes de San Diego, Estados Unidos. De este modo, ya llegaron a Mendoza 27 de las 39 unidades previstas. Cada formación es desensamblada en su ciudad de origen, trasladada por vía terrestre hasta Houston y luego enviada por barco al Puerto de Zárate.

Duplas Metrotranvía

El ministro destacó además que, con las nuevas obras, la red prácticamente se duplicará: “Vamos a tener casi 38 kilómetros de vía por toda el área metropolitana en los últimos diez años”. Sobre el futuro del sistema, anticipó que el crecimiento de la demanda obliga a evaluar la compra de unidades nuevas.

“Con el convenio que hicimos con San Diego venimos recibiendo duplas todos los años, pero ya tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de comprar duplas nuevas. Son números muy grandes”, explicó.

Desde allí, las duplas son transportadas en camiones especiales hasta la provincia. Al referirse al impacto del sistema, Mema sostuvo que “poder llegar hasta acá con un metrotranvía es un símbolo hacia la marca Mendoza, que nos vuelve a imponer a nivel nacional y mundial”.

En ese sentido, remarcó que la ampliación permitirá conectar el norte de Las Heras con el sur de Godoy Cruz y el norte de Luján de Cuyo, y proyectó que el servicio llegará desde la Facultad de Ciencias Agrarias hasta el aeropuerto.

