Los Andes, presente en la Argentina Mining 2025 que se realizó en Mendoza

Con presencia destacada en el evento, Los Andes invitó a un brindis inaugural en el marco de Argentina Mining 2025, reuniendo a autoridades, empresarios y referentes del sector en la Nave Cultural de Mendoza.

El equipo de Los Andes , presente en el stand del medio durante Argentina Mining 2025 , acompañando la cobertura periodística y generando espacios de encuentro con los protagonistas del sector.

Con la presencia de funcionarios, empresarios y expertos del sector, comenzó el pasado miércoles Argentina Mining 2025, el evento más importante de la industria minera nacional, que se desarrollará hasta hoy viernes en la Nave Cultural. El día de la apertura en el stand de Los Andes se realizó un brindis de bienvenida junto a Diario de Cuyo, Sitio Andino y Radio Aconcagua, marcando el inicio de tres jornadas de debate, innovación y desarrollo.

Un espacio de encuentro y proyección El brindis reunió a las principales autoridades de la provincia, representantes de empresas nacionales e internacionales, profesionales y referentes del sector energético y minero. Desde el stand de Los Andes, Pablo Dellazoppa, gerente general de diario, destacó la importancia de acompañar la conversación sobre el futuro productivo de Mendoza, reafirmando el compromiso del medio con la información veraz, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la industria regional.

Cobertura y presencia institucional Durante todo el evento, el equipo periodístico de Los Andes está cubriendo las distintas instancias, con entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo y contenido multimedia desde la sede central del encuentro. La participación del medio busca fortalecer el vínculo entre la prensa, las instituciones públicas y el sector privado, generando un espacio de diálogo y difusión sobre los desafíos y oportunidades que presenta la minería en Cuyo.

Mendoza, una nueva frontera minera La edición 2025 de Argentina Mining consolida a Mendoza como un actor clave dentro del mapa minero nacional. Con la participación de más de 4.000 asistentes y delegaciones internacionales de Chile, Perú, Canadá y Australia, el evento propone un cronograma de conferencias, paneles y exhibiciones comerciales que posicionan a la provincia como un polo estratégico para la inversión y la innovación tecnológica en minería sustentable.

Autoridades, empresarios y referentes del sector participaron del brindis de apertura en el stand de Los Andes, que marcó el inicio de Argentina Mining 2025. Mirá las imágenes del encuentro.