31 de octubre de 2025 - 14:35

Los Andes, presente en la Argentina Mining 2025 que se realizó en Mendoza

Con presencia destacada en el evento, Los Andes invitó a un brindis inaugural en el marco de Argentina Mining 2025, reuniendo a autoridades, empresarios y referentes del sector en la Nave Cultural de Mendoza.

El equipo de Los Andes, presente en el stand del medio durante Argentina Mining 2025, acompañando la cobertura periodística y generando espacios de encuentro con los protagonistas del sector.

El equipo de Los Andes, presente en el stand del medio durante Argentina Mining 2025, acompañando la cobertura periodística y generando espacios de encuentro con los protagonistas del sector.

Foto:

Celeste Laciar/Los Andes
Por Celeste Laciar

Con la presencia de funcionarios, empresarios y expertos del sector, comenzó el pasado miércoles Argentina Mining 2025, el evento más importante de la industria minera nacional, que se desarrollará hasta hoy viernes en la Nave Cultural. El día de la apertura en el stand de Los Andes se realizó un brindis de bienvenida junto a Diario de Cuyo, Sitio Andino y Radio Aconcagua, marcando el inicio de tres jornadas de debate, innovación y desarrollo.

Leé además

Reunir a empresas mineras con proveedores es uno de los objetivos de la convención Argentina Mining, que, después de 17 años, vuelve a realizarse en Mendoza. 

Después de 17 años, Mendoza vuelve a ser sede de la convención Argentina Mining

Por Sandra Conte
cuyo minero, edicion mining argentina: accede al suplemento que leen los expertos del sector

Cuyo Minero, edición Mining Argentina: accedé al suplemento que leen los expertos del sector

Por Redacción Economía

Un espacio de encuentro y proyección

El brindis reunió a las principales autoridades de la provincia, representantes de empresas nacionales e internacionales, profesionales y referentes del sector energético y minero. Desde el stand de Los Andes, Pablo Dellazoppa, gerente general de diario, destacó la importancia de acompañar la conversación sobre el futuro productivo de Mendoza, reafirmando el compromiso del medio con la información veraz, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la industria regional.

Cobertura y presencia institucional

Durante todo el evento, el equipo periodístico de Los Andes está cubriendo las distintas instancias, con entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo y contenido multimedia desde la sede central del encuentro. La participación del medio busca fortalecer el vínculo entre la prensa, las instituciones públicas y el sector privado, generando un espacio de diálogo y difusión sobre los desafíos y oportunidades que presenta la minería en Cuyo.

Mendoza, una nueva frontera minera

La edición 2025 de Argentina Mining consolida a Mendoza como un actor clave dentro del mapa minero nacional. Con la participación de más de 4.000 asistentes y delegaciones internacionales de Chile, Perú, Canadá y Australia, el evento propone un cronograma de conferencias, paneles y exhibiciones comerciales que posicionan a la provincia como un polo estratégico para la inversión y la innovación tecnológica en minería sustentable.

Autoridades, empresarios y referentes del sector participaron del brindis de apertura en el stand de Los Andes, que marcó el inicio de Argentina Mining 2025. Mirá las imágenes del encuentro.

AM- Foto 1
Nicolás López y Emilia Orellano, representantes de la empresa sanjuanina ALH Geofísica, presentes en la apertura del encuentro.

Nicolás López y Emilia Orellano, representantes de la empresa sanjuanina ALH Geofísica, presentes en la apertura del encuentro.

AM- Foto 2
José Valcárcel, Valentín Distante, Nicolás Indelicato, César Distante, de Distanterra, y Mauricio Pérez, de Trasalog.

José Valcárcel, Valentín Distante, Nicolás Indelicato, César Distante, de Distanterra, y Mauricio Pérez, de Trasalog.

AM- Foto 3
Raúl Olivera Guadalupe Cárcamo, María de los Ángeles Di Lernia, de Huarpe seguridad, y Andrés Montes, de Diario de Cuyo.

Raúl Olivera Guadalupe Cárcamo, María de los Ángeles Di Lernia, de Huarpe seguridad, y Andrés Montes, de Diario de Cuyo.

AM- Foto 4
Noelia Valdivieso, gerenta regional de Cuyo de Grupo Ceta, y Federico Alvarado, gerente nacional de Minería, en el stand de Los Andes.

Noelia Valdivieso, gerenta regional de Cuyo de Grupo Ceta, y Federico Alvarado, gerente nacional de Minería, en el stand de Los Andes.

AM- Foto 5
Jerónimo Shantal, Pablo Dellazoppa y Gustavo Santecchia compartieron el brindis inaugural en el espacio de medios cuyanos.

Jerónimo Shantal, Pablo Dellazoppa y Gustavo Santecchia compartieron el brindis inaugural en el espacio de medios cuyanos.

AM- Foto 6
Gustavo Racioppi y Cristina Castaño, de Geoenergía Argentina, junto a Laureano Manso, vicepresidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza.

Gustavo Racioppi y Cristina Castaño, de Geoenergía Argentina, junto a Laureano Manso, vicepresidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza.

AM- Foto 7
Máximo Cellilli, de San Martín Group, junto a Jorge Araujo, del grupo San Martín Buenos Aires – Tierra del Fuego, y Emilio López, de King GPMG.

Máximo Cellilli, de San Martín Group, junto a Jorge Araujo, del grupo San Martín Buenos Aires – Tierra del Fuego, y Emilio López, de King GPMG.

AM- Foto 8
Daniel Montie, Danisa Páez, Mauricio Barraza, Gabriela Rengifo y Kelly Montaño, desde San Juan, presentes en Argentina Mining 2025.

Daniel Montie, Danisa Páez, Mauricio Barraza, Gabriela Rengifo y Kelly Montaño, desde San Juan, presentes en Argentina Mining 2025.

AM- Foto 9
Romina Barraza, Matías Díaz Telli, Pablo Dellazoppa, Marita Ahumada, Marcelo López, Laureano Manso y Caro Fadrique, en el espacio de networking del encuentro.

Romina Barraza, Matías Díaz Telli, Pablo Dellazoppa, Marita Ahumada, Marcelo López, Laureano Manso y Caro Fadrique, en el espacio de networking del encuentro.

AM- Foto 11
Javier Sosa, Daniel Ginard, Marcia Quiroz y Leandro Barrios, representantes de Industria Geo S.A., compartieron el primer día del evento.

Javier Sosa, Daniel Ginard, Marcia Quiroz y Leandro Barrios, representantes de Industria Geo S.A., compartieron el primer día del evento.

AM- Foto 12
Guillermo Pensado, presidente de CAMEM, junto a Luis López, Gustavo Barrios, Daniel Ginard y Susana Coria, durante la apertura del evento.

Guillermo Pensado, presidente de CAMEM, junto a Luis López, Gustavo Barrios, Daniel Ginard y Susana Coria, durante la apertura del evento.

AM- Foto 13
Martín Rodríguez, gerente regional de Bayton Patagonia, presente en el stand de Los Andes durante la jornada inaugural.

Martín Rodríguez, gerente regional de Bayton Patagonia, presente en el stand de Los Andes durante la jornada inaugural.

AM- Foto 14
Andrés Di Betta, Mauricio Ponce, Mario Rosas, del Servicio Geológico Centro Minero Mendoza, y Martín Castillo participaron del encuentro en la Nave Cultural.

Andrés Di Betta, Mauricio Ponce, Mario Rosas, del Servicio Geológico Centro Minero Mendoza, y Martín Castillo participaron del encuentro en la Nave Cultural.

AM- Foto 15
El espacio de Los Andes en Argentina Mining fue escenario de múltiples charlas y alianzas que fortalecen el vínculo entre medios, industria y comunidad minera.

El espacio de Los Andes en Argentina Mining fue escenario de múltiples charlas y alianzas que fortalecen el vínculo entre medios, industria y comunidad minera.

AM-GENERAL 1
Promotoras de Los Andes entregaron ejemplares del suplemento especial Cuyo Minero, con información, análisis y entrevistas sobre el desarrollo de la industria en la región.

Promotoras de Los Andes entregaron ejemplares del suplemento especial Cuyo Minero, con información, análisis y entrevistas sobre el desarrollo de la industria en la región.

AM-GENERAL 2
El stand de Los Andes se consolidó como punto de encuentro entre empresarios, funcionarios y especialistas, promoviendo el intercambio de ideas sobre el futuro de la minería en Mendoza.

El stand de Los Andes se consolidó como punto de encuentro entre empresarios, funcionarios y especialistas, promoviendo el intercambio de ideas sobre el futuro de la minería en Mendoza.

AM-GENERAL 4
Autoridades, referentes del sector privado y comunicadores compartieron una jornada de conversación y networking en el stand de Los Andes, en el marco de Argentina Mining 2025.

Autoridades, referentes del sector privado y comunicadores compartieron una jornada de conversación y networking en el stand de Los Andes, en el marco de Argentina Mining 2025.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Rojas en Argentina Mining

Javier Rojas en Argentina Mining: "Mendoza es la última frontera de la minería argentina"

Por Redacción Economía
argentina mining cuyo: ulpiano suarez y alfredo cornejo destacaron el desarrollo de una actividad clave para mendoza

Argentina Mining Cuyo: Ulpiano Suarez y Alfredo Cornejo destacaron el desarrollo de una actividad clave para Mendoza

Por Redacción
argentina mining: con la mineria, mendoza podria cuadruplicar las exportaciones

Argentina Mining: Con la minería, Mendoza podría cuadruplicar las exportaciones

Por Diana Chiani
El CEO de PSJ dio datos sobre el impacto en la economía real que tendrá el proyecto de cobre

Argentina Mining: PSJ extraerá 40.000 toneladas de cobre por año

Por Diana Chiani