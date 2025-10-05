Después de 17 años, Mendoza vuelve a ser sede de la convención Argentina Mining

El 29, 30 y 31 de octubre, en la Nave Cultural, se realizará la 17º Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, Argentina Mining Cuyo 2025 . Mendoza vuelve a ser sede del encuentro del sector minero después de 17 años .

Javier Rojas, director de Argentina Mining , recordó que la primera convención se desarrolló en 1996 y se fue repitiendo cada dos años. Pero, pese a que la empresa de marketing y eventos de promoción de la actividad minera es mendocina, la última vez que este encuentro se realizó en Mendoza fue en 2008.

Rojas detalló que el retorno a la provincia, después de 17 años “refleja tanto el desarrollo de la actividad como política de Estado, como el avance de los esfuerzos exploratorios de los sectores privado y público. Muestran una Mendoza con potencial tangible ”.

Sumó que “se vislumbra una nueva era, generando un aumento de inversión local e internacional y de oportunidades de desarrollo para proveedores mineros, comunidades y profesionales que quieran desarrollarse en este rubro”.

Resaltó que la convención encuentra a una provincia más madura en términos de organismos de control, responsabilidad social empresaria (RSE), comunicación en minería , comunidades y entendimiento de la sustentabilidad, además de un reconocimiento del rol clave que Mendoza tiene en el aporte a la transición energética.

“La minería vuelve a Mendoza, Argentina Mining también”, lanzó sobre un encuentro que ahora se desarrolla con mayor frecuencia y en distintas regiones del país, acompañando el empuje que está teniendo la actividad en todo el territorio.

image

Qué esperar de Argentina Mining Cuyo 2025

Se calcula que, durante los tres días, asistirán unas 2.500 personas (aunque en otras ocasiones ha alcanzado los 4 mil visitantes). Esto, sumado a la participación de más de 50 sponsors, asegura una importante convocatoria.

Habrá una exhibición comercial con más de 150 stands de empresas, instituciones, cámaras y el Gobierno. También se desarrollará un ciclo de rondas de negocios, con reuniones uno a uno entre las empresas mineras y los proveedores, para que éstos puedan mostrar su oferta de productos y servicios.

Además, se han organizado actividades sociales de networking, en las que los participantes tendrán la oportunidad de vincularse y ampliar su red de contactos dentro del rubro minero.

La propuesta incluye un programa de conferencias con más de 40 presentaciones y paneles de discusión. El primer día se abordarán las políticas de Estado que se están desarrollando para impulsar la actividad minera; entidades bancarias brindarán detalles sobre soluciones orientadas al sector; grandes proveedores de maquinaría explicarán la oferta de equipamiento; y se analizarán temas relacionados con la exploración y las oportunidades de negocios para proyectos que hoy están avanzando en la región.

El segundo día las temáticas girarán en torno a la educación y la sustentabilidad; la innovación en minería; soluciones para sitios remotos; perforación; refinamiento; y análisis geoquímico.

Mientras que la tercera y última jornada propone un conversatorio de minería y jóvenes; y se conocerá la oferta de proveedores en los rubros de logística, construcción e insumos.

“Realizar Argentina Mining nuevamente en Mendoza significa para nosotros un nuevo comienzo, la posibilidad de que la actividad crezca en la provincia y que se desarrolle, trayendo la esperada diversificación de la matriz productiva, el aprovechamiento de los recursos y, esencialmente, un futuro más brillante que nunca para todos los mendocinos”, destacó Rojas.

La agenda completa se puede consultar aquí.

image

Enfocarse en la especialización de los proveedores

Manuel Benítez, presidente de la Capmin (Cámara Argentina de Proveedores Mineros), consideró que el hecho de que el encuentro se realice en Mendoza es una gran noticia, porque observan que es una provincia muy rica en minería y que el “parate” de algunos años se percibió en la matriz productiva.

Comentó que desde la cámara están acompañando el evento para favorecer la especialización del proveedor minero argentino, de manera que pueda responder a las exigencias actuales de la minería en temas como el compliance y el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, indicó que, hoy, la minería en Mendoza debe cumplir con los mismos protocolos que en Canadá o Estados Unidos, y que las empresas demandan que los proveedores también se ajusten a estos parámetros.

Benítez planteó que alcanzar esta profesionalización no sólo permite vender bienes y servicios en Argentina, sino en otras partes de Latinoamérica, como ya están haciendo algunas compañías argentinas.

En cuanto a los desafíos hacia adelante, consideró que uno de ellos es avanzar en la asociatividad, para poder abastecer una demanda con una escala muy distinta a la de otros sectores de la economía. “Lo que hay que hacer es juntarse. Trabajar en equipo. Porque los profesionales argentinos son buenos y los proveedores mineros nacionales también lo son”, destacó.

Otros de los temas a trabajar, evaluó, son la educación y la incorporación de la tecnología, en el marco de una celeridad de cambios impulsados por la inteligencia artificial, que también se producen en la actividad industrial minera.

“Mendoza está teniendo una dinámica muy buena, cuando el mundo está demandando minerales críticos que Argentina tiene. Y eso va a generar una virtuosa cadena de valor. Creo que es un buen momento y ahora depende de nosotros”, cerró.

image

Potenciar los profesionales y los proveedores mendocinos

Guillermo Pensado, presidente de la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), otra de las entidades que patrocina la convención, recordó que participó en la primera Argentina Mining, en 1996, y en casi todas las que se desarrollaron después en la provincia.

Consideró que es muy importante que la industria vuelva a ver a Mendoza como un lugar propicio para el desarrollo minero. Y sumó que es un cambio significativo ser sede de un evento del que participarán compañías mineras tanto nacionales como internacionales.

Pensado detalló que el objetivo de Camem “es hacer de Mendoza un centro regional de desarrollo de proveedores mineros competitivos y de calidad internacional, porque es así como vamos a ayudar a que el verdadero valor agregado de la minería se desarrolle a través de nuestros proveedores y nuestros profesionales”.

Añadió que la posibilidad de proveer al mundo minerales críticos para la transición energética le da una ventana de oportunidad a Argentina, por su potencial geológico, y a Mendoza, en particular, no sólo por el potencial, sino también por tener empresas de servicios que son competitivas a nivel nacional y regional.

“Esa es una característica de Mendoza que queremos potenciar”, destacó. Y señaló que se necesita tanto cobre, que habrá una expansión de la minería en todo Latinoamérica. Por eso, consideró que hay que prepararse y trabajar para poder aprovechar ese desarrollo, para que sea un vector de crecimiento para las empresas y los trabajadores mendocinos.

image

Un bloque específico para los jóvenes

Marita Ahumada, geóloga, docente y coordinadora de la Tecnicatura Superior en Minería del IES 9-019 Mendoza, señaló que el retorno de Argentina Minning a Mendoza como sede es un evento muy significativo, ya que evidencia un cambio en la percepción social y política de la minería, desde el rechazo hacia el entendimiento de que es necesario desarrollar esta industria.

Sumó que esta modificación fue impulsada por el trabajo sostenido por parte de la Unión Industrial de Mendoza y de las cámaras mineras, y que permitió que, hoy, la provincia vuelva a posicionarse como un centro minero. “Las empresas mineras están volviendo a radicarse en Mendoza”, resaltó.

En cuanto al programa de la convención, Ahumada resaltó que se le ha dado un rol de privilegio al sector académico en esta edición. Detalló que el tercer día (el viernes 31 de octubre), habrá un conversatorio del que van a participar tanto diferentes especialistas de la industria minera -ella misma incluida, junto con otros geólogos y docentes-, como también estudiantes de la región.

Añadió que, además de este bloque específico para los jóvenes, habrá otras actividades dirigidas a ellos, como un sector académico y actividades lúdicas vinculadas a la temática minera. También habrá representantes de las carreras afines que se dictan en la provincia.

Argentina Mining - (1).JPG

Impulso a la minería y al turismo

Desde el Gobierno provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza resaltaron la importancia de esta convención para la atracción de inversiones; el desarrollo de proveedores, profesionales y perfiles laborales específicos para la minería; pero también el efecto derrame que la participación de más de 2.500 personas -algunas de otras partes del país y el mundo, tendrá en la economía mendocina.

“Argentina Mining vuelve a Mendoza, lo que marca un cambio de época que se está consolidando”, planteó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, cuando el Gobierno de la provincia y el municipio firmaron el convenio, en marzo, de colaboración para organizar este encuentro.

“El evento es importante no solo para la industria minera, sino también para sus servicios asociados, para capacitaciones y para seguir formando capital humano. En años anteriores ha convocado a 4.000 personas, ya que atrae a inversores, profesionales e incluso estudiantes. Esto significa que Mendoza será anfitriona y tendrá oportunidades también en cuanto al turismo”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez planteó: “La realización de Argentina Mining ratifica nuestro compromiso desde la Ciudad de Mendoza con una minería sustentable y con la generación de empleo, desarrollo y crecimiento”.

“Este encuentro acerca a los referentes del sector, permite conocer proyectos, productos y servicios, y es clave para consolidar la licencia social que Mendoza necesita para avanzar. Además, posiciona a la ciudad como destino para grandes eventos, potenciando así el turismo, la gastronomía y el vino”, sumó el jefe comunal.