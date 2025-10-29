29 de octubre de 2025 - 09:08

Cuyo Minero, edición Mining Argentina: accedé al suplemento que leen los expertos del sector

Los Andes y Diario de Cuyo lanzaron una nueva edición del suplemento Cuyo Minero, una publicación que ofrece un panorama completo de la minería en la región y destaca el papel de las provincias cuyanas como eje estratégico del crecimiento del sector en Argentina.

Cuyo Minero, edición Mining Argentina

Cuyo Minero, edición Mining Argentina

Esta edición, se da en el marco de un evento de relevancia para la industria minera, y que además se desarrolla en Mendoza: Argentina Mining.

Argentina Mining representa un hito, ya que la primera se desarrolló en 1996 en Mendoza. Se fue repitiendo cada dos años, pero el último encuentro del sector minero en la provincia se realizó en 2008.

Miércoles, jueves y viernes, se concretará la 18º Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, Argentina Mining Cuyo 2025, en la Nave Cultural.

Cuyo Minero lanzó un suplemento exclusivo dedicado a este encuentro y los referentes de la región pudieron acceder a su formato papel en el Argentina Mining. Acá te damos accedo completo este informe de la industria.

