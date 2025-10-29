29 de octubre de 2025 - 11:17

Ulpiano Suárez: "El Gran Mendoza es el socio estratégico para el desarrollo de la minería"

El Intendente de Ciudad remarcó la importancia de la Argentina Mining en Mendoza.

Foto:

Marcelo Alvarez
Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Durante la inauguración de Argentina Mining en la ciudad de Mendoza, el intendente Ulpiano Suarez destacó el papel clave que juega el área metropolitana en el desarrollo de una minería moderna, sostenible y articulada con los centros urbanos. “Su coraje para invertir y su compromiso con una minería moderna y sostenible son valores esenciales para el futuro que construiremos juntos”, expresó, en referencia a los actores presentes en el evento.

Suarez subrayó que la elección de Mendoza como sede “no es casualidad”, sino un reconocimiento a su “relevancia estratégica en la agenda económica y productiva de la Argentina”. En ese sentido, remarcó que “la gran ciudad de Mendoza” —conformada por la capital y los municipios de Buenallén, Huecruz y La Sierra— representa un espacio sin límites administrativos, con una “agenda común” que potencia su rol como epicentro de servicios.

“Este evento es fundamental para todos nosotros”, afirmó, al señalar que Argentina Mining se convierte en un espacio de “diálogo, inversión y debate” que conecta la capacidad productiva de la provincia con la infraestructura de alto valor que ofrece la ciudad.

Para quienes visitan Mendoza por primera vez, Suarez ofreció una breve presentación: “Una ciudad pequeña, con apenas el 0,036% de la superficie provincial, pero que aporta cerca del 20% del Producto Bruto Geográfico”. La capital mendocina, dijo, es “epicentro comercial y proveedor de servicios profesionales, educativos, financieros, turísticos, culturales y gastronómicos”.

El intendente aseguró que “todo el gran Mendoza se consolida como el socio estratégico indispensable para el desarrollo de la minería moderna en la región de Cuyo”, y explicó que esta sinergia se apoya en tres pilares:

  • La formación de capital humano altamente calificado por parte de las universidades mendocinas.
  • Un ecosistema robusto de servicios profesionales complejos, esenciales para la estructuración legal, financiera y técnica de los proyectos mineros.
  • La calidad de vida que ofrece la ciudad, con una oferta consolidada de comercio, gastronomía, alojamiento y cultura, que atrae a profesionales e inversores.

“Esa es la gran responsabilidad que tenemos los intendentes”, concluyó Suarez, y agregó que la conectividad aérea, en constante expansión, es otro factor clave para atraer inversiones. “Nuestra provincia y cada uno de sus departamentos tienen la necesidad imperiosa de ser eficientes y atraer inversiones. Es necesario agrandar la torta para crecer y ampliar la base productiva y el empleo”.

