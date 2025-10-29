Ulpiano Suárez: "El Gran Mendoza es el socio estratégico para el desarrollo de la minería"

El Intendente de Ciudad remarcó la importancia de la Argentina Mining en Mendoza.

Durante la inauguración de Argentina Mining en la ciudad de Mendoza, el intendente Ulpiano Suarez destacó el papel clave que juega el área metropolitana en el desarrollo de una minería moderna, sostenible y articulada con los centros urbanos. “Su coraje para invertir y su compromiso con una minería moderna y sostenible son valores esenciales para el futuro que construiremos juntos”, expresó, en referencia a los actores presentes en el evento.

Suarez subrayó que la elección de Mendoza como sede “no es casualidad”, sino un reconocimiento a su “relevancia estratégica en la agenda económica y productiva de la Argentina”. En ese sentido, remarcó que “la gran ciudad de Mendoza” —conformada por la capital y los municipios de Buenallén, Huecruz y La Sierra— representa un espacio sin límites administrativos, con una “agenda común” que potencia su rol como epicentro de servicios.

Ulpiano Suarez en Argentina Mining Ulpiano Suarez en Argentina Mining Marcelo Alvarez “Este evento es fundamental para todos nosotros”, afirmó, al señalar que Argentina Mining se convierte en un espacio de “diálogo, inversión y debate” que conecta la capacidad productiva de la provincia con la infraestructura de alto valor que ofrece la ciudad.

Para quienes visitan Mendoza por primera vez, Suarez ofreció una breve presentación: “Una ciudad pequeña, con apenas el 0,036% de la superficie provincial, pero que aporta cerca del 20% del Producto Bruto Geográfico”. La capital mendocina, dijo, es “epicentro comercial y proveedor de servicios profesionales, educativos, financieros, turísticos, culturales y gastronómicos”.

El intendente aseguró que “todo el gran Mendoza se consolida como el socio estratégico indispensable para el desarrollo de la minería moderna en la región de Cuyo”, y explicó que esta sinergia se apoya en tres pilares: