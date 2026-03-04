De Mendoza al mundo: Lautaro Campione acelera su sueño europeo con pruebas en Italia y la mira puesta en la F4

Lautaro Campione comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva tras completar sus primeras pruebas oficiales en Europa junto a Alpha 54 Racing, estructura con sede en Faenza que se prepara para disputar la exigente Fórmula 4 italiana.

El mendocino arribó al continente a mediados de febrero para iniciar un período de adaptación de casi tres semanas al monoplaza Tatuus F4 T-421 , modelo con el que competirá en la próxima temporada. Entre el 16 y el 18 de febrero giró en el circuito de Cremona, donde logró tiempos competitivos considerando que era su estreno en la categoría y en ese tipo de auto.

Desde el equipo valoraron su rápida evolución y remarcaron su capacidad para asimilar indicaciones técnicas, además de su margen de crecimiento. Con apenas 16 años , Campione afronta uno de los desafíos más importantes de su trayectoria.

Tras las primeras tandas en pista, el trabajo continuó puertas adentro. El piloto participó en jornadas de análisis de datos junto a ingenieros y mecánicos, enfocándose en ajustes técnicos y en la preparación física específica que demanda la categoría . Esta semana volvió a rodar en Cremona para completar el programa previsto antes de regresar al país.

Recordemos que la Fórmula 4 italiana es considerada uno de los campeonatos formativos más competitivos del automovilismo internacional . El calendario 2026 contempla siete fechas y cerca de 25 carreras entre mayo y noviembre.

Lautaro Campione en Cremona 06 Lautaro Campione en Cremona. Prensa Lautaro Campione

Alpha 54 Racing, proyecto impulsado por los cordobeses Gregorio Mandrini y Nicolás Blanco, quienes hasta fines de 2025 trabajaron en Racing Bulls de Fórmula 1, ya expresó su intención de contar con Campione durante toda la temporada.

El joven piloto cuenta con el respaldo de un sponsor europeo que cubrirá una parte significativa del presupuesto anual, aunque su entorno continúa gestionando un nuevo apoyo comercial para completar los costos y asegurar la participación en todo el certamen. La búsqueda apunta a empresas de Mendoza o de cualquier punto del país que quieran acompañar el proyecto.

Lautaro Campione en Cremona 01 Lautaro Campione en los test de Cremona. Prensa Lautaro Campione

Campione regresará a Mendoza el próximo 6 de marzo con el objetivo de cerrar el presupuesto restante y planificar su vuelta a Europa. El inicio del campeonato está previsto para mayo, con las primeras competencias en el circuito de Misano Marco Simoncelli.