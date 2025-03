Se enojó Millie Bobbie Brown: la actriz de Stranger Things contestó a los que la tratan de "vieja"

“Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo . En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si tuviera que verme como en la temporada 1 de Stranger Things . Y como no sucede, ahora soy un objetivo”, agregó.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos”, aseguró Millie.

“Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué el instinto es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable? Si tenés un problema con eso, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Vamos a hacerlo mejor. No solo para mí, sino para cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir”, concluyó.