Una cita para los amantes del tango: Patricia Cangemi homenajeará a los hermanos Expósito en Godoy Cruz

Este viernes 17 de octubre a las 21, el Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634) de Godoy Cruz será el escenario de una cita imperdible para los amantes del tango . Bajo el título “Tango Homenaje” , un grupo de destacados artistas mendocinos rendirá tributo a dos figuras esenciales de la poesía y la música ciudadana: Virgilio y Homero Expósito , hermanos que marcaron un antes y un después en la historia del género.

Las entradas generales a $15.000 están disponibles a través de EntradaWeb.

La propuesta busca revalorizar la obra de los fundamentales del tango, y en especial la de estos dos creadores que, desde su sensibilidad moderna y su espíritu vanguardista, rompieron con las fórmulas tradicionales de su tiempo.

Canciones como "Naranjo en flor", "Percal" o "Yuyo verde" forman parte de un repertorio que sigue conmoviendo por su profundidad lírica y su humanidad intacta.

El espectáculo contará con las voces y la dirección musical de Patricia Cangemi, Diego Flores, Diego Ferreira y Mariano Colombo , quienes interpretarán los clásicos de los Expósito desde una mirada actual, respetuosa y emotiva.

A ellos se suma Claudia Putalivo, encargada de crear el paisaje estético y visual que acompaña la puesta, aportando una dimensión escénica que busca dialogar con la poética de los hermanos homenajeados.

Sobre los hermanos Expósito, grandes del tango

Homero Expósito (1918–1987) y Virgilio Expósito (1924–1997) fueron dos de las figuras más innovadoras y sensibles del tango argentino. Nacidos en Zárate, provincia de Buenos Aires, compartieron una profunda formación artística y una mirada poética que transformó la lírica del género.

Homero, letrista y poeta, aportó una escritura refinada y existencial, donde el amor, el tiempo y la melancolía adquieren un tono moderno y universal. Virgilio, pianista y compositor, fue el encargado de musicalizar muchas de esas letras, logrando una unión perfecta entre palabra y melodía.