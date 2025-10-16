16 de octubre de 2025 - 13:59

Una cita para los amantes del tango: Patricia Cangemi homenajeará a los hermanos Expósito en Godoy Cruz

El legado de Virgilio y Homero Expósito, íconos del tango argentino, revivirá con destacados músicos mendocinos, en el teatro Sportsman de Godoy Cruz.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 17 de octubre a las 21, el Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634) de Godoy Cruz será el escenario de una cita imperdible para los amantes del tango. Bajo el título “Tango Homenaje”, un grupo de destacados artistas mendocinos rendirá tributo a dos figuras esenciales de la poesía y la música ciudadana: Virgilio y Homero Expósito, hermanos que marcaron un antes y un después en la historia del género.

Las entradas generales a $15.000 están disponibles a través de EntradaWeb.

La propuesta busca revalorizar la obra de los fundamentales del tango, y en especial la de estos dos creadores que, desde su sensibilidad moderna y su espíritu vanguardista, rompieron con las fórmulas tradicionales de su tiempo.

Canciones como "Naranjo en flor", "Percal" o "Yuyo verde" forman parte de un repertorio que sigue conmoviendo por su profundidad lírica y su humanidad intacta.

El espectáculo contará con las voces y la dirección musical de Patricia Cangemi, Diego Flores, Diego Ferreira y Mariano Colombo, quienes interpretarán los clásicos de los Expósito desde una mirada actual, respetuosa y emotiva.

A ellos se suma Claudia Putalivo, encargada de crear el paisaje estético y visual que acompaña la puesta, aportando una dimensión escénica que busca dialogar con la poética de los hermanos homenajeados.

Sobre los hermanos Expósito, grandes del tango

Homero Expósito (1918–1987) y Virgilio Expósito (1924–1997) fueron dos de las figuras más innovadoras y sensibles del tango argentino. Nacidos en Zárate, provincia de Buenos Aires, compartieron una profunda formación artística y una mirada poética que transformó la lírica del género.

Homero, letrista y poeta, aportó una escritura refinada y existencial, donde el amor, el tiempo y la melancolía adquieren un tono moderno y universal. Virgilio, pianista y compositor, fue el encargado de musicalizar muchas de esas letras, logrando una unión perfecta entre palabra y melodía.

