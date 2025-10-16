Lito Chiófalo: cómo fue el adiós de uno de los ex Trovadores de Cuyo

El músico fue guitarrista de una de las tantas formaciones de esta agrupación. Fue oficialmente “trovador” hasta 2014. Falleció este miércoles.

El guitarrista y cantor Lito Chiófalo, quien formó parte de una de las tantas formaciones del histórico conjunto Los Trovadores de Cuyo (formado en 1927 por Hilario Cuadros) falleció este miércoles en Mendoza.

Así lo hizo saber la página oficial en Facebook del grupo, actualmente integrado por Cristián Frete, Gustavo Olivera, Gabriel Arias y Gonzalo Rivas.

Junto a una foto de Chiófalo, la publicación expresó: “Hoy nos toca despedir a un compañero de huella... Hasta siempre, querido Lito Chiófalo. Que Dios te reciba en su seno. ¡Descansa en paz, Trovador de Cuyo!”.

Ruy Machado, quien también pasó por las filas de Los Trovadores, era nieto del músico fallecido y también escribió un emotivo mensaje en su muro de Facebook: “Hoy despido a mi amigo, mi abuelo y a quien supo aconsejarme y quererme como un hijo. También despido a un Trovador quien confió en mí desde el primer día. Marcaste mi vida para siempre. Siempre voy a recordar los cafés en la Peatonal, los consejos, los abrazos y el ‘cuidate mucho, m’ijito, te quiero’. Sos y serás parte de mi vida. Tengo el corazón roto pero sé que estás en un muy buen lugar y que me vas a seguir acompañando siempre. Te quiero, Lito, descansa en paz”.

Lito Chiófalo había integrado por años la formación, junto a otros integrantes como Sergio Santi y también el hermano del fallecido músico, Pipo Chiófalo. Los hermanos Chiófalo dejaron la agrupación en 2014, momento en que Marta Cuadros (una de las descendientes del gran fundador de Los Trovadores) agradeció a ambos el brillante aporte de años al cuarteto folclórico.