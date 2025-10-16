16 de octubre de 2025 - 14:26

Lito Chiófalo: cómo fue el adiós de uno de los ex Trovadores de Cuyo

El músico fue guitarrista de una de las tantas formaciones de esta agrupación. Fue oficialmente “trovador” hasta 2014. Falleció este miércoles.

lito chiófalo
Los Andes | Fernando G. Toledo
Por Fernando G. Toledo

El guitarrista y cantor Lito Chiófalo, quien formó parte de una de las tantas formaciones del histórico conjunto Los Trovadores de Cuyo (formado en 1927 por Hilario Cuadros) falleció este miércoles en Mendoza.

Leé además

el folclore es lo cotidiano, dice el cantautor sebastian garay antes de volver a tocar en mendoza

"El folclore es lo cotidiano", dice el cantautor Sebastián Garay antes de volver a tocar en Mendoza

Por Daniel Arias Fuenzalida
Juanita es profundamente lavallina y con eso le sobra. ¿Viajar?A mí me gusta estar en casa, con mi gente”, aclara. | Foto: Daniel Caballero / Los Andes

Juanita Vera, leyenda del folclore cuyano: "Estoy con la canción desde la cuna y nunca pensé en hacer otra cosa"

Por Enrique Pfaab

Así lo hizo saber la página oficial en Facebook del grupo, actualmente integrado por Cristián Frete, Gustavo Olivera, Gabriel Arias y Gonzalo Rivas.

Junto a una foto de Chiófalo, la publicación expresó: “Hoy nos toca despedir a un compañero de huella... Hasta siempre, querido Lito Chiófalo. Que Dios te reciba en su seno. ¡Descansa en paz, Trovador de Cuyo!”.

Ruy Machado, quien también pasó por las filas de Los Trovadores, era nieto del músico fallecido y también escribió un emotivo mensaje en su muro de Facebook: “Hoy despido a mi amigo, mi abuelo y a quien supo aconsejarme y quererme como un hijo. También despido a un Trovador quien confió en mí desde el primer día. Marcaste mi vida para siempre. Siempre voy a recordar los cafés en la Peatonal, los consejos, los abrazos y el ‘cuidate mucho, m’ijito, te quiero’. Sos y serás parte de mi vida. Tengo el corazón roto pero sé que estás en un muy buen lugar y que me vas a seguir acompañando siempre. Te quiero, Lito, descansa en paz”.

Embed

Lito Chiófalo había integrado por años la formación, junto a otros integrantes como Sergio Santi y también el hermano del fallecido músico, Pipo Chiófalo. Los hermanos Chiófalo dejaron la agrupación en 2014, momento en que Marta Cuadros (una de las descendientes del gran fundador de Los Trovadores) agradeció a ambos el brillante aporte de años al cuarteto folclórico.

Pipo Chiofalo, pocos años después de esa salida, recibió una condena a prisión por graves delitos de lesa humanidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sacar plata: hablo el economista que fue denunciado por acoso por la periodista de c5n

"Sacar plata": habló el economista que fue denunciado por acoso por la periodista de C5N

Por Redacción Espectáculos
la banda energia positiva presenta un show en el le parc para vibrar bien alto

La banda Energía Positiva presenta un show en el Le Parc para vibrar bien alto

Por Redacción Espectáculos
Esta serie es una de las más aclamadas de Netflix.

La serie de Netflix que lidera por su trama basada en hechos reales: tiene solo 5 capítulos

Por Agustín Zamora
se develo el horario del line up del festival montana: a que hora actuara cada artista

Se develó el horario del line up del Festival Montaña: a qué hora actuará cada artista

Por Redacción Espectáculos