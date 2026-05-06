Murió Ted Turner, fundador de CNN: las tres estancias que compró en la Patagonia argentina

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena CNN, murió este miércoles a los 87 años , informó la propia cadena.

El video de la Sole en Mendoza: cosechó uva, viajó en metrotranvía, probó sopaipillas y cantó con artistas locales

Sorpresa: el nuevo estreno de Harry Potter que HBO Max sube el 19 de mayo

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas , algo que se volvió una norma en el rubro.

Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como TBS y TNT y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional, actualmente bajo el poder de Warner Bros. Discovery (en proceso de fusión con Paramount Skydance).

Apodado "La Boca del Sur" por su carácter directo y su estilo sin filtros, Turner fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas. También mostró un rol a favor del cuidado de la biodiversidad.

En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time por su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna. Su matrimonio con la actriz Jane Fonda también cobró relevancia mediática.

En sus últimos años, el empresario continuó vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.

Las propiedades de Ted Turner en Argentina

Desde 1996, mismo año en que lanzó CNN en español, Ted Turner firmó un vínculo fuerte con Argentina debido a varias operaciones inmobiliarias en la Patagonia. Dijo siempre hacerlo para la conservación de la fauna y flora local.

La estancia La Primavera, en Neuquén, fue adquirida por el magnate hace 30 años. Ubicada en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, sus 4.487 hectáreas son un santuario de biodiversidad. Allí, Turner invirtió millones en la recuperación de flora nativa y la protección del huemul, pero el lujo de la soledad tiene un precio social.

La propiedad rodea tramos estratégicos del río Traful, uno de los mejores destinos de pesca con mosca del mundo.

Año tras año, pescadores locales y organizaciones civiles denunciaron que la administración de Turner restringía los accesos públicos.

Según una noticia publicada por La Nación el 17 de diciembre de 1996, Turner quedó deslumbrado por el atractivo natural de las tierras, ubicadas muy cerca de la cordillera y en las que, según sus propias palabras, "no tenía ni teléfono, ni TV por cable".

Ted Turner tenía varias propiedades en la Patagonia argentina Ted Turner tenía varias propiedades en la Patagonia argentina Gentileza / Archivo Ted Turner

La segunda propiedad adquirida por Turner fue San José, en Tierra del Fuego, donde antes había una base aérea.

La tercera comprada por el estadounidense fue Collón Curá, en Neuquén. Con 37.000 hectáreas, esta propiedad quedó como la base operativa de su empresa La Primavera Argentina LLC. A diferencia de la zona boscosa de Traful, aquí manda la estepa.

La estancia funciona como un lodge de pesca de clase mundial, atrayendo a figuras internacionales que buscan la exclusividad que solo el sur argentino puede ofrecer.