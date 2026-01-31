Bajo amenaza de tormentas, Alvear elige a la sucesora de la Virreina Nacional

Luego de haber suspendido dos veces y en forma definitiva la Vía Blanca por la constante amenaza de tormentas eléctricas, el departamento sureño realizará esta noche el espectáculo “Atuel, abrazo de Vendimia” en un escenario montado para la ocasión en plena avenida Alvear Oeste , frente a las puertas del palacio municipal.

La convocatoria está prevista para las 20, hora en la que los pronósticos indican que habría pasado el peligro de lluvia , y el público podrá utilizar la plaza departamental Carlos María de Alvear como palco.

En total serán seis las candidatas , una por cada distrito del departamento, a excepción de Ciudad, que este año no se presenta, más dos barrios y un paraje, las que intentarán alcanzar el cetro departamental que hoy ostenta la actual Virreina Nacional, Sofía Perfumo, quien supo portar además la banda de Embajadora Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

Por el distrito de Alvear Oeste se presenta Aitana García. 18 años, 1,73 de estatura, cabello castaño claro y ojos color del tiempo. Actualmente cursa el ingreso a la carrera de medicina.

La representante del barrio El Desvío es Dianela Micol Alfonso, de 24 años , 1,70 de altura, ojos pardos y cabello castaño claro. Dianela es arquitecta y profesora de danzas clásicas.

Por San Pedro del Atuel se presenta Lucía Ximena Navarro, 21 años, 1,67, ojos verdes y cabello castaño oscuro. En 2024 realizó el curso de gestoría judicial y actualmente cursa cuarto año de abogacía.

Lucía Ximena Navarro - Vendimia Alvear Lucía Ximena Navarro, representa a San Pedro del Atuel

El barrio Costa del Atuel será representado por Milagros Gutiérrez, de 19 años, 1,64, cabello castaño y ojos marrones. Milagros estudia en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Milagros Gutiérrez - Vendimia Alvear Milagros Gutiérrez, representante de barrio Costa del Atuel

Por Bowen participará Aixa Ailén Iglesias Rozas. Tiene 20 años, mide 1,73, cabello castaño y ojos verdes. Está finalizando la carrera de gestión de empresas y pretende comenzar la de ciencias económicas.

•Aixa Ailén Iglesias Rozas - Vendimia Alvear Aixa Ailén Iglesias Rozas, representante de Bowen

Al barrio San Carlos lo representará la rubia Mariana Belén Perra Cucatto, de 19 años, 1.68 de estatura y ojos color del tiempo. Se encuentra cursando ciencias económicas.

Mariana Belén Perra Cucatto - Vendimia Alvear Mariana Belén Perra Cucatto, representante del barrio San Carlos

“Atuel, abrazo de Vendimia”

El equipo directivo fue seleccionado tras un concurso y está conformado por artistas locales con excepción de la guionista, Gabriela Garro, que a la postre es la única que tiene experiencia en vendimias departamentales y nacionales. El resto de los responsables de cada área, con un promedio de 30 años, está debutando en estas lides. Según explicaron, la propuesta aborda, desde un lenguaje simbólico, la relación entre el río Atuel y el trabajo vitivinícola, como reflejo del vínculo entre la tierra, el agua y la comunidad.

La directora general del espectáculo es la profesora de teatro y danzas Natalia Olguín, y contó que la historia se centrará en Emilia, una viñatera a la que le toca continuar sola con el trabajo de la finca, y su vínculo con el río Atuel que la acompaña desde su nacimiento.

“La línea argumental la llevarán dos protagonistas: una viñatera y el río, que va tomando cuerpo a través del tiempo. Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro”, explicó la directora.

La apuesta más fuerte será la música, de producción original e interpretada en vivo, con la dirección a cargo de Nicolás Bello. “La mayoría de las canciones se crearon especialmente para este guión y toda la labor recayó en el director.” comentó Olguín. El espectáculo contará con 60 artistas en escena, entre bailarines, músicos y actores, y tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos.