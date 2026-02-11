Gresca vecinal en Ciudad: la historia de dos hermanas que apuñalaron a otras dos mujeres

Tras ser detenidas, dos hermanas fueron imputadas por intento de homicidio , al ser consideradas presuntas autoras de un salvaje ataque que dejó como víctimas a otras dos mujeres, una de las cuales está grave .

Ayer, la fiscal de Homicidios e investigadora del hecho ocurrido el lunes pasado en el barrio La Favorita de Ciudad , Andrea Lazo , ordenó que las hermanas Daniela Roció y Morena Nicol Jofré Peralta quedaran detenidas en una comisarías tras acusarlas por el delito de homicidio en grado de tentativa (dos hechos) en calidad de coautoras .

Según información del Ministerio Público Fiscal, la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores indica que el ataque tuvo lugar aproximadamente a las 00.05 en la intersección de calles Los Paraísos y Los Fundadores de la populosa barriada capitalina.

Allí, las hermanas Jofré Peralta se encontraron con Mariel L. y Florencia A. , a quienes habrían atacado con armas blancas, cerrando así una discusión verbal.

El ataque fue violento si se tiene en cuenta las heridas sufridas por las agredidas. Mariel fue trasladada al hospital Lagomaggiore, donde los médicos diagnosticaron una herida punzocortante que le provocó un neumotórax, quedando internada en estado de gravedad.

En tanto que Florencia recibió asistencia médica en el centro de salud N° 300 por heridas cortantes en la zona intercostal y en el rostro.

Tras ser asistidas, ambas denunciaron a las sospechosas, indicando que se las cruzaron y comenzaron a agredirlas verbalmente y, luego, con un cuchillo.

Las hermanas Jofré Peralta fueron detenidas el mismo lunes por personal de Homicidios que, tras realizar tareas investigativas del caso, las arrestó cuando ambas salían de una vivienda ubicada en el interior del Barrio Nueva Generación de La Favorita. Tras identificarlas, notificaron la detención a la fiscal Lazo, quien procedió a imputarlas ayer por la tarde.