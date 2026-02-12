Una beba y una mujer en grave estado tras el vuelco de una camioneta en Malargüe

Cinco personas resultaron heridas -dos de gravedad - como resultado de un siniestro vial ocurrido en Malargüe , donde una camioneta volcó en la ruta provincial 186.

El accidente se registró este miércoles a las 21.10 en la zona Agua Escondida, Malargüe, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux circulaba por Ruta Provincial 186 con dirección al paraje Agua Escondida y el conductor perdió el dominio del rodado , que salió de la calzada y volcó sin intervención de terceros.

Tras la denuncia de vuelco , personal del SEC realizó las primeras asistencias y trasladó en primera instancia al conductor, a una acompañante y a un menor hacia el Hospital de Malargüe.

La camioneta quedó destrozada tras volcar en la ruta 186 de Malargüe.

En el lugar trabajó personal policial del Destacamento Agua Escondida, que dio intervención al Ayudante Fiscal Muñoz.

Diagnóstico de los viajeros

El conductor de la Toyota Hilux, identificado como L.G.Q., de 31 años, resultó con politraumatismo por accidente vial. El dosaje de sangre determinó que no había consumido alcohol.

En cuanto a los acompañantes, una mujer, identificada como A.C.P., fue diagnosticada con politraumatismo dorsal y quedó internada en la unidad de terapia intensiva.

D.S.H., otra mujer de 30 años que iba en el vehículo, fue diagnosticada con politraumatismo moderado con fractura en región dorsal y apófisis espinosa parietal estable.

También se accidentaron dos menores de edad. Un niño de 8 años resultó con traumatismo en brazo izquierdo, mientras que a una beba de 1 año le diagnosticaron “fractura de órbita derecha con comunicación seno paranasal, politraumatismos con heridas cortantes faciales múltiples y hemorragia cerebral intraparenquimatosa”. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladada al hospital Schestakow de San Rafael.