La Justicia le negó el permiso a Claudio "Chiqui" Tapia para viajar a Venezuela

En el marco de la investigación por la presunta evasión por más de $19.000 millones en la AFA, el juez rechazó el pedido del dirigente para asistir a un acto de la Federación Venezolana de Fútbol.

La Justicia negó el pedido de Claudio Chiqui Tapia para viajar al exterior debido a que los cambios de itinerario excedían la autorización principal.

El juez Diego Amarante negó la solicitud del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, para viajar a Barquisimeto, Venezuela, desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo de 2026.

La decisión se tomó en el marco de la causa donde se investiga una presunta evasión de más de $19.000 millones en la asociación. El dirigente pretendía participar, como representante de la CONMEBOL, en la inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Cambios en el itinerario de viaje del presidente de la AFA Tanto el presidente de la AFA como el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, tienen vigente una prohibición de salida del país en el marco de una causa por presunta evasión. Sin embargo, el juez autorizó días después a Tapia para viajar a Colombia y Brasil hasta el 27 de febrero, ya que consideró que “no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias” prevista para el próximo 5 de marzo.

La salida quedó condicionada: pago de una caución real de $5 millones y cumplimiento de determinadas obligaciones procesales.

Sin embargo, su defensa presentó un escrito informando que Tapia modificaría su itinerario para viajar directamente desde Brasil a Caracas. Para el magistrado, este cambio excedía los límites de la autorización original, señalando que "no era ese ni el destino ni el itinerario autorizado".