28 de febrero de 2026 - 11:25

La Justicia le negó el permiso a Claudio "Chiqui" Tapia para viajar a Venezuela

En el marco de la investigación por la presunta evasión por más de $19.000 millones en la AFA, el juez rechazó el pedido del dirigente para asistir a un acto de la Federación Venezolana de Fútbol.

La Justicia negó el pedido de Claudio Chiqui Tapia para viajar al exterior debido a que los cambios de itinerario excedían la autorización principal.&nbsp;

La Justicia negó el pedido de Claudio Chiqui Tapia para viajar al exterior debido a que los cambios de itinerario excedían la autorización principal. 

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El juez Diego Amarante negó la solicitud del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, para viajar a Barquisimeto, Venezuela, desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo de 2026.

Leé además

Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.

Corrupción en AFA: uno de los jueces habría festejado su cumpleaños en la mansión vinculada a Chiqui Tapia

Por Redacción Política
La AFA ya no tendrá domicilio en CABA y pasa a la provincia de Buenos Aires.

La AFA cambió su domicilio y se radicará en la provincia de Buenos Aires

Por Redacción Deportes

La decisión se tomó en el marco de la causa donde se investiga una presunta evasión de más de $19.000 millones en la asociación. El dirigente pretendía participar, como representante de la CONMEBOL, en la inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Cambios en el itinerario de viaje del presidente de la AFA

Tanto el presidente de la AFA como el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, tienen vigente una prohibición de salida del país en el marco de una causa por presunta evasión. Sin embargo, el juez autorizó días después a Tapia para viajar a Colombia y Brasil hasta el 27 de febrero, ya que consideró que “no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias” prevista para el próximo 5 de marzo.

La salida quedó condicionada: pago de una caución real de $5 millones y cumplimiento de determinadas obligaciones procesales.

Sin embargo, su defensa presentó un escrito informando que Tapia modificaría su itinerario para viajar directamente desde Brasil a Caracas. Para el magistrado, este cambio excedía los límites de la autorización original, señalando que "no era ese ni el destino ni el itinerario autorizado".

Ante esta negativa, el dirigente regresó al país este viernes.

Para rechazar el nuevo pedido, Diego Amarante también advirtió "inconsistencias" en la documentación. “Se cursaron dos notas de invitación para el mismo evento, pero en cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización, lo que torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado(...)”, señala la resolución a la que accedió TN.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La AFA anunció que irá a la Justicia para evitar someterse a una veeduría. 

La AFA anunció que irá a la Justicia para evitar someterse a una veeduría

Por Redacción Política
Claudio Chiqui Tapia sigue sumando capítulos en el conflicto AFA - Gobierno

AFA contraataca con cambio de dirección de la sede y amenaza de extensión del paro

Por Redacción Deportes
Asociación del Fútbol Argentino (AFA). (archivo)

El paro histórico del fútbol argentino tras una denuncia contra la AFA abre un capítulo sin precedentes

Por Redacción Deportes
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta. 

"Chiqui" Tapia bajo presión: las tres rutas del dinero que investigan los jueces rumbo al Mundial 2026

Por Redacción Política