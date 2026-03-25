25 de marzo de 2026 - 12:38

Franco Colapinto habló sobre el sueño de correr en Suzuka tras su gran actuación en China: "¡Al fin!"

Tras su décimo puesto en China, el argentino debuta en Japón con el objetivo de escalar en el campeonato que lidera George Russell con 51 unidades.

GP de Japón: el mensaje de Franco Colapinto al debutar en la pista que siempre soñó conocer.

GP de Japón: el mensaje de Franco Colapinto al debutar en la pista que siempre soñó conocer.

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Por Francisco Moreno

Franco Colapinto ya está en Japón para cumplir uno de los mayores sueños de su carrera deportiva: competir en el circuito de Suzuka. El piloto de la escudería Alpine llega motivado tras haber sumado sus primeros puntos en la Fórmula 1 durante la reciente carrera en China, superando varios imprevistos en pista.

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La llegada a tierras japonesas marca un hito personal para el bonaerense. En sus redes sociales, expresó su entusiasmo al saludar finalmente a Suzuka, un trazado en el que siempre deseó correr. Su mensaje fue contundente: “¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”.

Además del factor estratégico, el argentino tuvo que reponerse de un choque provocado por el francés Esteban Ocon, quien actualmente compite para el equipo Haas. Haber terminado en la zona de puntos tras estas adversidades le da un envión anímico clave para encarar la técnica pista japonesa.

En cuanto a la lucha por el campeonato mundial de 2026, la competencia está muy cerrada tras las dos primeras fechas. George Russell, de Mercedes, lidera la tabla con 51 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien suma 47 unidades.

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Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Un poco más abajo en la clasificación se encuentran los pilotos de Ferrari. Charles Leclerc ocupa el tercer lugar con 34 puntos, mientras que el británico Lewis Hamilton lo escolta con 33. Colapinto busca acortar distancias y demostrar que Alpine puede pelear en la zona media de la parrilla tras este auspicioso inicio.

El Gran Premio de Japón es conocido por su alta exigencia física y técnica. Franco Colapinto sabe que la precisión en cada curva será determinante para volver a sumar unidades. Los fanáticos argentinos siguen de cerca cada movimiento del piloto, que ha devuelto la ilusión del automovilismo nacional en la máxima categoría.

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