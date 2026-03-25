Franco Colapinto habló sobre el sueño de correr en Suzuka tras su gran actuación en China: "¡Al fin!"

Tras su décimo puesto en China, el argentino debuta en Japón con el objetivo de escalar en el campeonato que lidera George Russell con 51 unidades.

GP de Japón: el mensaje de Franco Colapinto al debutar en la pista que siempre soñó conocer.

Franco Colapinto ya está en Japón para cumplir uno de los mayores sueños de su carrera deportiva: competir en el circuito de Suzuka. El piloto de la escudería Alpine llega motivado tras haber sumado sus primeros puntos en la Fórmula 1 durante la reciente carrera en China, superando varios imprevistos en pista.

La llegada a tierras japonesas marca un hito personal para el bonaerense. En sus redes sociales, expresó su entusiasmo al saludar finalmente a Suzuka, un trazado en el que siempre deseó correr. Su mensaje fue contundente: “¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franco Colapinto (@francolapinto) El camino desde China y los obstáculos superados El desempeño de Colapinto en el GP de China fue fundamental para consolidar su lugar en la escudería francesa. Logró finalizar en la décima posición a pesar de enfrentar momentos críticos, como una bandera amarilla que apareció en el momento menos oportuno para su estrategia de neumáticos.

Además del factor estratégico, el argentino tuvo que reponerse de un choque provocado por el francés Esteban Ocon, quien actualmente compite para el equipo Haas. Haber terminado en la zona de puntos tras estas adversidades le da un envión anímico clave para encarar la técnica pista japonesa.

En cuanto a la lucha por el campeonato mundial de 2026, la competencia está muy cerrada tras las dos primeras fechas. George Russell, de Mercedes, lidera la tabla con 51 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien suma 47 unidades.