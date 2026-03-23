23 de marzo de 2026 - 13:18

Franco Colapinto debuta en Suzuka: horarios y cronograma del GP de Japón para seguirlo desde Argentina

El piloto de Alpine busca repetir el Top 10 de la última fecha en un trazado de 18 curvas que pondrá a prueba su adaptación en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

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Por Francisco Moreno

Franco Colapinto llega este fin de semana al Gran Premio de Japón, la tercera cita del calendario 2026 de la Fórmula 1. Tras su décimo puesto en China, el piloto de Alpine buscará consolidar su rendimiento en el exigente circuito de Suzuka, una pista técnica donde competirá por primera vez en su carrera.

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El piloto argentino viene de sumar un punto valioso en la última competencia, cortando una racha de más de un año sin unidades para su registro personal. Suzuka representa un reto mayúsculo con sus 5,807 kilómetros de extensión y un diseño que históricamente ha dificultado los adelantamientos, aunque la nueva reglamentación técnica de esta temporada promete más acción en pista.

DLA (99)
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Horarios del GP de Japón para Argentina

La actividad oficial comenzará el jueves 26 de marzo por la noche debido a la diferencia horaria con el continente asiático. Los fanáticos deberán trasnochar para seguir el desempeño del Alpine número 43, comenzando con la primera práctica libre a las 23:30 del jueves. La segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo a las 3 de la madrugada del viernes 27 de marzo.

El cronograma continuará el viernes a las 23:30 con la tercera práctica libre, mientras que la clasificación será el sábado 28 de marzo a las 3 de la madrugada. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 29 de marzo a las 2:00, hora de Argentina, donde el joven pilarense intentará mantenerse en la zona de puntos.

El desafío técnico y el presente del campeonato

El trazado japonés es conocido por su complejidad y por haber sido testigo de grandes actuaciones, como la de Max Verstappen en la última edición, quien logró imponerse con su Red Bull frente a los veloces McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Para Colapinto, la meta es adaptarse rápido a las 18 curvas de un circuito que no perdona errores y donde la degradación de neumáticos suele jugar un papel determinante.

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En lo que respecta a la tabla general, el campeonato 2026 es liderado actualmente por el británico George Russell de Mercedes. Su compañero de equipo, el joven italiano Kimi Antonelli, viene de ganar la última fecha y asoma como un competidor directo por el título. Detrás de las "flechas de plata" se ubican las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes mantienen una lucha cerrada en los puestos de vanguardia.

El cronograma completo del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

  • Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3:

  • Práctica libre 2 a las 3
  • Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

  • Clasificación a las 3

Domingo 29/3:

  • Carrera a las 2
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