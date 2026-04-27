Ya entró en vigor: las mascotas registradas como donantes tendrán prioridad ante futuras transfusiones

Italia se posiciona a la vanguardia europea al formalizar una red nacional de bancos de sangre veterinarios que permite salvar vidas en situaciones críticas. Mediante una normativa del Ministerio de Salud , el país organiza la donación voluntaria y gratuita de mascotas para responder con rapidez ante accidentes o cirugías de urgencia que requieran transfusiones.

La reciente actualización de la normativa por parte del Ministerio de Salud italiano busca unificar los criterios operativos de los Bancos de Sangre Veterinarios en todo el territorio. En este marco, la donación se define como un acto voluntario, gratuito y solidario, gestionado bajo la supervisión de centros autorizados por las autoridades sanitarias locales. Esta estructura garantiza que cualquier clínica veterinaria del país pueda solicitar suministros de sangre en cuestión de pocas horas frente a casos de anemia severa, atropellos o complicaciones por enfermedades víricas.

La razón detrás de esta organización tan estricta responde a una necesidad médica creciente en la clínica de pequeños animales, donde los niveles de medicina ya alcanzan estándares de organización humana. El mecanismo se apoya en la creación de una reserva estratégica de "bolsas de vida" que elimina la improvisación en momentos de crisis. Biológicamente, el proceso es seguro porque el volumen de sangre extraído se recupera rápidamente mediante una dieta adecuada y el descanso del animal, permitiendo que la médula ósea regenere los componentes celulares sin comprometer la salud del donante.

Para que un perro o un gato sea considerado apto para donar , debe cumplir con un perfil de salud riguroso que proteja tanto su integridad como la del receptor. En el caso de los perros, deben tener entre 2 y 8 años de edad y pesar al menos 25 kilos para asegurar que la extracción de aproximadamente 450 mililitros sea fisiológicamente segura . Además, es indispensable que cuenten con sus vacunas y desparasitaciones al día , además de dar negativo en pruebas de enfermedades transmitidas por parásitos como la Leishmania o la Ehrlichia.

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Los gatos presentan un desafío mayor para los bancos de sangre debido a que son más difíciles de encontrar como donantes. Los requisitos para los felinos incluyen una edad de entre 1 y 8 años y un peso mínimo de 5 kilos. A nivel sanitario, deben ser estrictamente negativos en el virus de la inmunodeficiencia felina y la leucemia felina. Dado que el procedimiento puede generar estrés, se valora especialmente que tengan un carácter tranquilo, aunque en ocasiones se recurre a una sedación muy leve para facilitar el proceso.

Beneficios e incentivos para los propietarios

El sistema italiano no solo apela a la solidaridad, sino que incentiva la participación ciudadana a través de beneficios tangibles para las mascotas donantes. Los dueños que deciden registrar a sus animales reciben, sin coste alguno, un chequeo médico completo que incluye análisis de sangre exhaustivos, ecografías y pruebas de enfermedades infecciosas. Este seguimiento preventivo gratuito permite detectar patologías de forma temprana, lo que representa un ahorro significativo y una ventaja para la salud a largo plazo del animal.

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Otro aspecto fundamental es la identificación del grupo sanguíneo, un dato vital para futuras emergencias personales. Saber si un perro es donante universal es determinante para agilizar tratamientos en el futuro. Asimismo, muchos centros veterinarios otorgan a los donantes registrados un acceso preferente o incluso gratuito a transfusiones de sangre en caso de que ellos mismos lleguen a necesitarlas por algún accidente o enfermedad. Este modelo de red de propietarios responsables busca fortalecer el compromiso social con el bienestar animal en todo el país.