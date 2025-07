El malambo vibra en el teatro Independencia: cómo es el impactante show que se verá este sábado

Lo que no es común, sin embargo, es fuera del calendario de festivales, y en pleno invierno, se presenten ocasiones para sumergirse de lleno en el malambo y sus destrezas. Porque este sábado 19 de julio, ese latido se sentirá con toda su fuerza en el Teatro Independencia, cuando en el escenario se encienda “ Malambo argentino ”, un espectáculo que no solo celebra esta danza, sino que la empuja hacia nuevas cimas de potencia, virtuosismo y representación federal.

Bajo la dirección general de Sergio Magallanes, la propuesta trasciende la típica gala de danza. La producción tiene la firma de Jésica Mendoza y Marcelo Magallanes, y la fuerza expresiva de los coreógrafos Gari Gaspar Tello y Gabriela Cánovas. También aportan su sello las agrupaciones Tierra Gaucha (dirigida por Brenda Canedo) y Origen de Chakaymanta, ambas exponentes del malambo femenino que hoy pisa con tanta fuerza.

"Para mí 'Malambo Argentino' es muy importante, y qué mejor sala que la del Teatro Independencia, ¿no?", nos dice Magallanes. " Creo que la idea era proyectar que después de sus festivales, se pudiera llevar el malambo a una sala importante: poder contar, poder mostrar. Es que no solamente vienen a hacer eso, sino que también van a compartir cursos. La idea era que la gente y otros bailarines los vieran más de cerca. Porque a veces a los campeones, a los referentes o a los consagrados, uno los ve solamente en YouTube o en las redes sociales. Entonces considero que 'Malambo Argentino' es, para mí, el evento más importante que he hecho, obviamente con un equipo gigantesco detrás. Es algo de lo que todavía no caigo, todavía no sé si es real o no tener a toda esta gente acá", expresa lleno de emoción el director.

-En ese sentido, ¿qué desafíos implicó coordinar a tantos artistas de distintas provincias y con trayectorias tan diversas?

-Los desafíos son un montón. Primero, poder coordinar con ellos, porque es el año donde son campeones: están de gira, están como jurado, están trabajando muchísimo, tienen una agenda apretadísima. Pero bueno, es algo que definimos en el mes de abril, y pude hablar con todos. Gracias también a la mano de Marcos Vázquez. Y la mayoría ya me conoce, sabe lo que hacemos aquí en Mendoza, sabe lo que se genera. Pero sí, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque el armado de la puesta en escena se está generando con artistas mendocinos de distintas agrupaciones... El ensamble va a ser un poquito trabajoso, pero con un fin bastante importante. Ni hablar de la relevancia que tiene cada nombre, cada historia, cada festival. Por primera vez en Mendoza, los tres festivales juntos van a estar en una sala: eso es increíble. Festival Nacional del Malambo, Cosquín y el Campeonato Femenino en la sala del Teatro Independencia. Algo obviamente nunca visto.

Mendoza y el malambo

-¿Qué lugar ocupa Mendoza dentro del circuito nacional del malambo?

-Bueno, Mendoza hoy por hoy, y no solamente en el malambo sino en la danza, está ocupando uno de los lugares más importantes. Acá Mendoza tiene no solamente al primer campeón nacional, sino también a varios protagonistas del Pre Cosquín. Tenemos tres campeones de Pre Cosquín, tenemos tres cuartetos y un octeto de malambo campeones del Pre Cosquín. Tenemos un veterano. Lo que se ha logrado en el malambo nacional hoy por hoy es lo mejor que nos ha pasado. Estamos muy bien. Estamos en la cumbre más alta con respecto a todas las provincias, como Salta y Santiago del Estero, que siempre han llevado el mando del folclore nacional en estos grandes festivales. Así que lo que te puedo decir es que estamos muy bien posicionados. Hay muy buen trabajo. Y también hay muy buen trabajo de malambo femenino, que está dando que hablar. Tuvimos muy buenas novedades. Y, bueno, obviamente es mérito y trabajo de los mismos artistas, de los que generan esto y de los que apoyan también la movida folclórica.

-Llama la atención ese empuje del malambo femenino, que va a tener una importante representación en el espectáculo. ¿Cómo ves la evolución de esto en los últimos años?

-Te puedo decir que hay un avance gigantesco. No es mínimo: es tremendo lo que se vive. El ámbito del malambo femenino tiene mucha dedicación, mucha impronta, mucha disciplina. Por ahí hasta puedo decirte que más que los varones. Vienen con una fuerza tremenda. Ha crecido a pasos agigantados. Laborde y Cosquín llevan más de 60 años en esto, y el campeonato femenino, en casi siete años, ha logrado un impacto tremendo. Las mujeres están en un momento único e histórico de sus vidas con respecto al malambo. Como te digo, no se privan de nada: van por todo. Mendoza tiene muy buenas malambistas, muy muy buenas malambistas. Por suerte, estamos bien representados. Y yo creo que, si bien el malambo, para mí en lo personal, no tiene género, hoy por hoy los títulos siguen estando. Te encontrás con mujeres que zapatean de igual manera, actúan de igual manera que los varones, y que no hay diferencia. El malambo argentino tiene estas representantes mujeres que están dejando una huella bastante importante, y no solamente desde ahora. Porque después del documental "Origen, el malambo y la mujer", que se proyectó en salas y plataformas, se pudo lograr y visibilizar a muchas mujeres que vienen desde el año 40 haciendo malambo femenino. O sea, no tiene tanta distancia con el malambo masculino. Y eso es muy importante, porque es un logro y un espacio que han conquistado las mujeres.