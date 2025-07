Lo que dejó "¡FAlklore!", la peña por YouTube que conmovió al país

Lo que se vivió en la casa de Mex Urtizberea , el anfitrión de estos encuentros, no fue solo una charla acompañada por un show. Fue algo que comenzó como una propuesta arriesgada y descontracturada, siguiendo la idea del formato inaugurado hace ya tres años, y terminó siendo un acontecimiento cultural cuya peña, de dos horas de duración, acumula en apenas dos semanas ya un millón de reproducciones.

Reunir a leyendas del folclore con nuevas voces de la música urbana, influencers, actores, dibujantes, en tiempos donde el odio y los insultos imponen su agenda, resultó en una experiencia catártica. Hay que detenerse a leer el reguero de comentarios: "Saber que mis estudiantes de entre 15 y 16 años están viendo esta hermosura me hace convencerme, aún más, que la juventud de hoy es hermosa y tiene mucho para enseñarnos", escribió un usuario. "Un joven llamado Milo que ha nacido para salvar la música actual", dictaminó otro. Y más abajo, otro resumió: "Lo vi llorando. Lo re vi llorando. Cuántos valores se aprecian en esa mesa, la unión, el compartir, la admiración, el orgullo, tremendas eminencias juntas".

Es que sí, fue un encuentro de nóveles y mitos. Estuvieron presentes el Chaqueño Palavecino, Soledad, Peteco y Cuti Carabajal, Teresa Parodi, Chango Spasiuk, Lito Vitale, Juan Quintero, Maggie Cullen, Los Campedrinos , sentados alrededor de Mex, Rep en plan de dibujarlos, el streamer Coscu (del top five de los más vistos del país), Julián Kartún (actor y vocalista de El Kuelgue) y Milo J , uno de los cantantes del momento de la escena urbana, dispuestos en un fluir de anécdotas, reflexiones, risas, silencios, emociones. Y, sobre todo, preguntas.

Porque el corazón de "¡FAlklore!" no está en los nombres: está en la búsqueda, en el intento colectivo de entender nuestra tradición y su música. ¿Qué es el folclore hoy? ¿Dónde vive? ¿El tango y la música urbana pueden ser folclore? ¿Por qué nuestra identidad se conecta más con una zamba, aunque escuchemos música comercial? ¿Cómo suena cuando la canta un pibe de 18 años que creció, como Milo, haciendo freestyle, pero que eligió la guitarra criolla como forma de decir lo que no se puede decir de otra manera?

La escena que queda en la retina es cuando el Chaqueño, cortando la conversación que dirigía Mex, toma la posta y, con su tono frontal, le pregunta a Milo J, sentado frente a él: “¿Por qué cantás folclore?” La respuesta, lejos de cualquier pose, emocionó a todos: “Es mi comunicación más fiel con el alma, la comunicación más fiel con el alma del argentino", dice el más nominado en los últimos Premios Gardel.

Y ahí está el milagro. En esa frase. En ese cruce de generaciones. En esa conexión inesperada y profunda. Milo se gana su lugar a fuerza de entrega. Su versión de “La pucha con el hombre” es un testimonio feroz, visceral, de alguien que encuentra en las palabras del Cuti un mensaje vigente. Y junto al dúo Campedrinos, transforma “La Taleñita” en algo inconmensurablemente dulce. No hay distancia entre lo viejo y lo nuevo: hay un puente. De hecho, antes de cantar cada una de estas canciones se las dedica a sus autores, sentados frente a él.

Milo no está ahí como un gancho superfluo con lo nuevo. Su presencia es el puente generacional más sólido del especial: es un representante vivo de un movimiento que ya no se cuestiona las barreras entre los géneros, sino que vive esa libertad con total naturalidad, como lo demuestra su hit "Negra murguera" (originalmente de la Bersuit Vergarabat), que popularizó en colaboración con Agarrate Catalina. Como ya lo habían demostrado Paco Amoroso y Ca7riel en su Tiny Desk criollo, el formato del streaming no solo está para quebrar todos los moldes y abrir todos los horizontes: puede ser, como en "¡FAlklore!", el puntapié para reconfigurar el canon.

De teoría y definiciones que erizan la piel, por ejemplo, sabe mucho el Chango, cuyas intervenciones en la mesa dejan cautivados al resto. "El chamamé es un rezo que se baila y un baile que se reza", expresa, y en la canción que interpreta con la gran Teresa Parodi, " Kilómetro 11", demuestra por qué es una letanía correntina. Es la primera canción de la sesión, y deja la efervescencia en el aire para lo que sigue.

Embed - La Taleñita - Milo J y Campedrinos | Sesiones ¡FAlklore!

Se siguen, intercaladas por las charlas, "Déjame que me vaya", con los Carabajal, “Cuando me abandone mi alma” con una Soledad a punto de quebrarse de emoción, “Alfonsina y el mar” a cargo de la voz (perfecta como un cristal) de la emergente Maggie Cullen, “Zamba para olvidar” en la voz indie y dolida de Julián Kartún, “Perfume de carnaval” por Peteco, "Piel morena" con el Chaqueño… Nada sobra, todo emociona.

Pero claro que no faltaron las críticas. El Chaqueño, con esa honestidad brutal que lo caracteriza, señaló una gran ausencia: la música cuyana. Y tiene razón. En un especial que busca ser federal, la falta de tonadas, cuecas y gatos de nuestra región se siente como una nota fuera de lugar. Ojalá haya revancha para este puñado de géneros folclóricos que, como se viene alertando desde hace décadas, están subrepresentados.

Pero nada puede cortar el festejo que se arma hacia el final. “Chacarera del Rancho”, “Desde el puente carretero” y “Entre a mi pago sin golpear” funcionan como un cierre a toda garganta, donde los Carabajal, el Chaqueño y la Sole logran transmitir la alegría y la fraternidad de estos clásicos.

Esto es FA se animó a una alquimia que parecía difícil y consiguió un especial que quedará en la memoria por mucho tiempo. Quizás, y ojalá, propicie un rumbo nuevo para nuestro folclore. Un folclore que se escribe con “K" y con "F" no solo de "FA", sino también de "futuro".