Masahide Tomikoshi y las fotos inéditas de Maradona con la 6: por qué no usó la 10

Las redes sociales volvieron a encenderse este 2026 tras la publicación de imágenes inéditas del fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi . En ellas, un joven Diego Maradona aparece en fotos con la camiseta número 6 de la Selección Argentina, revelando una de las curiosidades administrativas más extrañas de la historia del fútbol que pocos conocen hoy.

El impacto visual de ver al "Pelusa" con un dorsal históricamente reservado para defensores generó una apertura inmediata en las plataformas digitales. Estas fotografías, cedidas por Tomikoshi, quien revoluciona las redes con su archivo histórico, capturan un momento de 1979 donde la lógica del fútbol parece invertirse por completo.

Lo que muchos seguidores se preguntan al ver estas piezas de colección es cómo fue posible que el mejor jugador del mundo no portara su número sagrado. La respuesta no reside en un cambio de posición táctica, sino en una serie de infortunios y reglas rígidas que marcaron la Copa América de aquel año.

La historia comenzó en julio de 1979, en el marco de la Copa América de ese año, cuando la competencia no se jugaba en una sede determinada y el formado era itinerante. En ese contexto, César Luis Menotti decidió no convocar a Maradona para el debut contra Bolivia en La Paz para evitar su desgaste, ya que el gran objetivo era el Mundial Sub-20 de Japón. En esa lista inicial, los números fueron asignados sin sospechar que Diego se sumaría de urgencia más tarde.

Tras la derrota argentina en la altura por 2 a 1 , Menotti cambió de planes y llamó al joven maravilla de Argentinos Juniors para enfrentar a Brasil en el Maracaná. Sin embargo, se topó con un obstáculo reglamentario insalvable: la lista oficial de buena fe ya estaba cerrada y cada número tenía un dueño inamovible para todo el torneo.

image Diego Armando Maradona(Argentina) in Argentina vs Bolivia 3-0 at Vélez Sarsfield Stadium in Buenos Ares, Argentina on 8 Aug 1979. Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY

Juan Carlos Bujedo: el hombre que "se quedó" con la 10

El responsable de que Maradona tuviera que usar la número 6 fue Juan Carlos Bujedo, un lateral izquierdo de Vélez Sarsfield. Bujedo había firmado la planilla oficial como el número 10 para el partido inicial en La Paz. No obstante, sufrió una descompensación física minutos antes de salir a la cancha debido a los efectos de la altura.

DLA - 2026-01-25T113247.980 Maradona y Juan Carlos Bujedo, el lateral de Vélez que le "arrebató" la 10.

A pesar de que Bujedo no llegó a disputar ni un solo minuto en todo el certamen, el reglamento le otorgó la posesión de la "10" hasta el final de la competencia. Ante esta situación, el cuerpo técnico debió buscar entre los dorsales que no habían sido utilizados en el debut, y el azar determinó que Diego saliera al mítico Maracaná con la 6 en su espalda.

La consecuencia práctica de este episodio dejó registros visuales hoy considerados tesoros por los coleccionistas como su debut oficial en Copa América fue con la número 6 ante 130.000 personas. Seis días después, volvió a usar el mismo número ante Bolivia en la cancha de Vélez, donde anotó un golazo tras una gran maniobra individual.