Emoción en Mar del Plata: tras medio siglo, los niños de la foto de Masahide Tomikoshi volvieron a reunirse

Casi 50 años después, los protagonistas de una postal mágica del Mundial 78 en Mar del Plata se volvieron a juntar. Una historia de nostalgia y amistad viral.

La historia comenzó de forma inesperada cuando el fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi compartió en sus redes una serie de imágenes inéditas del Mundial '78 en Mar del Plata. Entre tantas fotos de partidos, una capturó el corazón de todos: un grupo de ocho niños sentados en el frente de un típico chalet marplatense el 2 de junio de 1978.

A partir de su viralización, las preguntas no tardaron en multiplicarse: ¿dónde quedaba esa casa? y, sobre todo, ¿qué habrá sido de la vida de esos chicos? Gracias a la intervención del influencer Joaquín Monti y la cuenta "Patrimonios MDQ", se supo que la vivienda sigue en pie en la calle San Lorenzo, entre Paunero y Lavalle.

El final más esperado: risas que se mantienen intactas tras medio siglo Tras una búsqueda que movilizó a las redes sociales, Monti confirmó en el programa radial "Yo te dije" que finalmente habían dado con los protagonistas. Lo que siguió fue un momento de pura nostalgia: casi 50 años después, el grupo volvió a reunirse en la misma puerta para recrear la postal que Tomikoshi había inmortalizado.

"Se ríen como nenes todavía", destacó el influencer al mostrar el resultado del encuentro. La imagen del "antes y después" se volvió un símbolo de la identidad marplatense y un tónico contra el paso del tiempo para miles de usuarios que se emocionaron con el hallazgo.

image ¿Quién es Tomikoshi? El fotógrafo japonés que retrató a Mendoza en 1977 Masahide Tomikoshi no es un desconocido para nuestro país; con 78 años, es considerado una leyenda viviente del fotoperiodismo. Su pasión por el fútbol lo llevó a cubrir 10 Copas del Mundo de forma consecutiva y se convirtió en el "biógrafo visual" de Diego Maradona, a quien siguió por todo el planeta tras conocerlo en 1979.