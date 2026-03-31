Primer trasplante renal a un niño en un hospital público de Mendoza: cómo se logró este hito que ya cambió una vida

Por primera vez, un niño recibió un trasplante de riñón en un hospital público de Mendoza . El procedimiento se realizó en el Hospital Humberto Notti y marca un antes y un después. La provincia se convierte así en el primer centro público habilitado en Cuyo para este tipo de prácticas.

No sólo esto: también en la cuarta institución del país en alcanzar este nivel de complejidad.

El Notti logró un nuevo hito en su historia y en la historia sanitaria de Mendoza y con ello, no solo marca un momento bisagra para los pacientes de la provincia y sus familias, sino también para los de las provincias aledañas.

Es que hasta ahora, muchos pacientes debían viajar a Buenos Aires, en especial al hospital Garrahan, para acceder a intervenciones de este tipo. Desde ahora, ese recorrido, con todo lo que implica para las familias, comienza a ser parte del pasado, ya no habrá que sumar valijas y traslados y podrán permanecer cerca de los afectos que pueden contenerlos y de su equipo profesional.

“Se ha realizado el primer trasplante pediátrico en un hospital público en Mendoza. Eso es importante aclarar”, subraya la nefróloga pediatra Mariana Luna, quien lideró el procedimiento junto a la doctora Silvia Melechuk. Son las encargadas de este servicio, como subjefa y jefa, respectivamente.

Explicó que esto se logró tras un largo esfuerzo para obtener las habilitaciones correspondientes, lo cual requiere superar evaluaciones tanto del equipo médico como de las instalaciones y servicios.

image Por primera vez, un niño fue trasplantado de riñón en un hospital público de Mendoza. El procedimiento se realizó en el Hospital Humberto Notti. Imagen: El equipo médico del Notti. Gentileza. Gentileza

La profesional detalló que la habilitación fue otorgada por el Incaimen junto al Incucai y no solo alcanza al hospital como institución, sino también a sus quirófanos, laboratorios y equipos profesionales. “Se habilita todo lo que lleva un trasplante y también a los profesionales, que deben acreditar experiencia previa”, detalla Luna.

Ese expertise no se construyó de un día para otro. Durante años, el equipo realizó trasplantes en el ámbito privado, específicamente en el Hospital Español, y son quienes ahora harán lo mismo en el hospital de la provincia.

“Hace más de ocho años que venimos trabajando en esto”, explica. Esa trayectoria fue clave para dar el salto al sistema público. La doctora Silvia Melechuk, se formó además en el hospital Garrahan, mientras que Luna ha sumado formación en España.

Un cambio drástico de vida

La intervención se llevó a cabo el jueves pasado a las 13 y duró 6 horas. Pero el operativo había comenzado el miércoles por la noche, con la aparición de un órgano compatible de un donante adulto mendocino. Con esta novedad y mucha ilusión, el paciente se internó muy tempranito el jueves.

El beneficiario fue un niño de 9 años, de Ugarteche, Luján de Cuyo, que venía lidiando con un cuadro que había complicado seriamente no solo su salud, sino su calidad de vida y las actividades propias de su edad. Prácticamente todo en su vida estaba adaptado a su condición y la intervención, le dará la oportunidad, de a poquito, de recuperar su tiempo y su libertad, poder jugar e ir a la escuela como cualquier niño.

Es que el paciente arrastraba una larga historia clínica que había comenzado hace 7 años: “Tiene una enfermedad desde los dos años que lo llevó a insuficiencia renal crónica”, cuenta la especialista. Pasó por diálisis peritoneal y luego por hemodiálisis, conectándose tres veces por semana durante horas. Las sesiones eran lunes, miércoles y viernes y no había feriado que diera descanso. Comenzaba a las 8 y terminaba a las 13 o 14. “Son chicos que empiezan su día a las seis de la mañana y vuelven a su casa a las tres o cuatro de la tarde”, describe Luna. Todo esto con el agravante de la distancia que sumaba tiempo.

Una red de apoyo para el paciente

Para la familia esto, obviamente, implicó un enorme desafío, pero contaron con una cadena de ayuda que hizo posible llegar hasta aquí. El costo del traslado era un problema para quienes no tienen un bolsillo pudiente y sobre todo por la cantidad de kilómetros que debían recorrer desde su casa hasta el Notti para las diálisis.

Además del sistema sanitario, Luna dijo que tuvieron el apoyo de la Municipalidad para solventarlo.

En estas condiciones, claro, la vida escolar también se ve afectada, pero también se adaptó: “La escuela es híbrida, una parte en el hospital y otra en su escuela, aunque no siempre se puede contar con que puedan asistir después de una sesión de diálisis”, explica.

El chico está internado en Hospital Pediátrico Humberto NottiFoto: Orlando Pelichotti Por primera vez, un niño fue trasplantado de riñón en un hospital público de Mendoza. El procedimiento se realizó en el Hospital Humberto Notti. Foto: Los Andes

Hoy, el panorama es otro. Aunque debe continuar con muchos cuidados y seguir un proceso, sin dudas, a este pequeño le va a cambiar totalmente la vida. Por ahora, permanece internado,pero ya está en sala común.

“Ya empezó a orinar, lo cual es un gran indicador. Si todo evoluciona bien, en tres meses puede retomar la escuela”, afirma Luna.

Trasplantes en Mendoza

En Mendoza se realizan entre cinco y seis trasplantes renales pediátricos por año, según datos promedio de la última década. “La gran mayoría de los chicos se trasplantan acá, en el Hospital Español, pero muchos de esos niños, si la obra social que tenían no les pagaba acá, o si tenían alguna otra complejidad que requería de un hospital mucho más grande pediátrico que realizara trasplante, viajaban al Hospital Garrahan, en Buenos Aires”, detalló la nefróloga.

“Entonces, eso es lo que justamente ahora no vamos a hacer, porque como nuestro hospital es un hospital de referencia, vamos a poder abarcar tanto todos los casos complejos de trasplante, porque lo vamos a poder ver con todas las especialidades que tenemos en el hospital, como niños que no tienen obra social o los que también tienen obra social”, destacó.

Principales causas que llevan a requerir un trasplante de este tipo

Las causas que llevan a un niño a necesitar un trasplante de riñón son diversas. La médica explicó que la causa fundamental es que estos chicos, en principio, tienen una enfermedad renal crónica, es decir, no tienen una buena capacidad renal. “Esto afecta muchas partes de su vida y necesitan, aparte de un montón de medicaciones, muchas veces necesitan la diálisis, o sea, la terapia de reemplazo renal para poder seguir viviendo”, describió.

Dijo que la primera causa de enfermedad renal crónica son las uropatías, malformaciones urinarias. “La segunda causa es esto que estamos cursando con este niño, que es lo que se llama una glomerulosclerosis, que son enfermedades muy propias de la infancia, nefrológicas, que llevan a una pérdida excesiva de proteínas por la orina, que se llama síndrome nefrótico y un montón de otras más, lo cual genera a la larga un fallo renal”, refirió. En tanto, dijo que otra causa muy importante es el síndrome urémico hemolítico, sobre lo cual ha habido mejoras en los últimos años. Destacó que Argentina es primera a nivel mundial por la incidencia de esa patología que lleva a muchos niños a requerir trasplante.

Otros pacientes en lista de espera

La posibilidad de resolver estos casos en la provincia no solo agiliza tiempos, sino que amplía el acceso. Y el equipo ya se prepara para seguir: “Actualmente tenemos tres chicos en lista de espera, un niño que fue el que ya se trasplantó el jueves, y tenemos aproximadamente unos cuatro chicos que estarán haciendo todas las evaluaciones pre-trasplante, que en el transcurso de estos dos o tres meses ya van a tener su evaluación realizada y van a poder ser subidos a esta lista de espera para poder, a la larga, asignarle un riñón”, detalló la profesional.

El desafío ahora es sostener y ampliar el programa. Para eso, los equipos quirúrgicos locales comenzarán a participar activamente en las cirugías junto a especialistas con experiencia, en un proceso progresivo de formación.