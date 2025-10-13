La Provincia publicó el llamado a licitación para el nuevo edificio ambulatorio del Hospital Notti

La obra demandará una inversión superior a los $37.400 millones y tendrá un plazo de ejecución de 540 días.

El hospital Notti tendrá un nuevo y moderno edificio de 13.000 m2 para atención ambulatoria. Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó la documentación técnica y legal para el llamado a licitación pública de la primera etapa del Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, en el marco del denominado Master Plan del complejo sanitario. La decisión se formalizó mediante el Decreto 2150.

Según el texto oficial, el presupuesto total destinado para este proyecto asciende a $37.406.545.336,76 de pesos, que incluye una obra básica estimada en $27.237 millones, variaciones de precios por $10.165 millones y gastos generales por $4 millones. El financiamiento se distribuirá en tres ejercicios presupuestarios:

2025: $4 millones para gastos generales.

2026: $9.885 millones, destinados principalmente a la obra básica.

2027: $27.517 millones, correspondientes a la mayor parte de los trabajos previstos. El decreto establece que la contratación se realizará mediante el sistema de ajuste alzado y que la Subdirección de Licitaciones del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será la encargada de llevar adelante el proceso de licitación y las publicaciones correspondientes.

La ejecución de los trabajos tendrá un plazo de 540 días corridos. El objetivo es ampliar la capacidad de atención del hospital pediátrico de referencia provincial mediante un nuevo centro ambulatorio que concentrará distintas áreas de atención y servicios médicos especializados.

La construcción del Centro Ambulatorio se enmarca en el plan maestro de modernización del Hospital Notti, que incluye una serie de obras complementarias ya en ejecución: