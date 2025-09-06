Expertos advierten que un tipo de cáncer aumentará 57% en 15 años

Un trabajo publicado en la reconocida revista científica Jama alertó sobre un alto incremento de la incidencia de un tipo de cáncer muy común . Lo que hicieron los expertos fue analizar la progresión de casos a nivel mundial hasta 2020 y proyectar esa tendencia a futuro. Así los investigadores concluyeron que los casos de cáncer de piel se incrementarán 40% para 2024.

“El melanoma es la forma más letal de cáncer de piel” , advierten los investigadores del trabajo “Carga mundial del melanoma cutáneo en 2020 y proyecciones hasta 2040”. Estuvo liderado por Melina Arnold, de la División de Vigilancia del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, Francia.

“El melanoma sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial y se caracteriza por una alta incidencia en poblaciones de piel clara de ascendencia europea y una mortalidad desproporcionada en los países en transición”, agregan.

Como conclusión el trabajo señala que la evaluación epidemiológica de datos globales sobre cáncer estimó que en 2020 se produjeron 325.000 nuevos casos de melanoma y 57.000 muertes por esta causa , con grandes variaciones geográficas en la incidencia entre países y regiones del mundo. Si las tasas de 2020 se mantienen estables, se estima que la carga mundial de melanoma aumentará a 510.000 nuevos casos y 96.000 muertes para 2040 . Pero asimismo remarcan que muchos casos son prevenibles por lo que es importante actuar a tiempo. Advierten además que fue más frecuente en hombres que en mujeres en la mayoría de las regiones del mundo.

Detallan que los cánceres de piel son el grupo de cánceres más comúnmente diagnosticado a nivel mundial. Los melanomas malignos representan aproximadamente 1 de cada 5 de estos cánceres. Según estimaciones globales recientes, más de tres cuartas partes de todos los casos de melanoma recién diagnosticados pueden atribuirse a la radiación UV.

El melanoma se origina habitualmente en la piel que suele estar expuesta a la luz solar

Qué es el melanoma

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, células que producen el pigmento que da color a la piel. El pigmento se conoce como melanina.

El melanoma se origina habitualmente en la piel que suele estar expuesta a la luz solar, describe Mayo Clinic. Esto incluye la piel de los brazos, la espalda, la cara y las piernas. El melanoma también puede formarse en los ojos. En raras ocasiones, puede aparecer en el interior del cuerpo, como en la nariz o la garganta.

No se conoce la causa exacta de los melanomas. La exposición a la luz ultravioleta causa la mayoría de los melanomas. La luz ultravioleta procede de la luz solar o de las lámparas y camas bronceadoras. Limitar la exposición a la luz ultravioleta puede ayudar a reducir el riesgo de tener melanoma.

Además refiere que el riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. Conocer los síntomas del cáncer de piel puede ayudar a asegurar que los cambios cancerosos se detecten y se traten antes de que el cáncer se disemine ya que se puede tratar con éxito si se encuentra a tiempo.