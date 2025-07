Se diagnostican más de 30 casos de cáncer de sangre por día en Argentina

Las enfermedades oncohematológicas , a diferencia de otros tipos de cáncer, no forman tumores sólidos . Afectan la médula ósea, el sistema linfático y las células de la sangre, lo que dificulta su detección temprana.

Su hijo tiene leucemia y pide prestada una Play para que pueda jugar en la internación Pacientes oncológicos afrontan demoras en el diagnóstico y fuertes desigualdades en el acceso a tratamientos.

En ese sentido, mencionaron algunos indicios: “La fatiga persistente, infecciones recurrentes, pérdida de peso sin causa aparente, sangrados o moretones frecuentes, sudoración nocturna y dolores óseos son síntomas que deben generar sospecha, especialmente si duran más de dos o tres semanas”, señalaron desde ACSA.

Mariana Auad, vicepresidenta de FAM, subrayó que “en el caso del mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea, a menudo, los pacientes llegan al diagnóstico tras consultas reiteradas por dolores óseos o fracturas espontáneas. Es clave pensar en mieloma cuando hay lesiones óseas sin traumatismo, o anemia sin causa clara”.

Tipos de cáncer de sangre

Por su parte, Haydeé González, presidenta de ACLA, explicó: “Los linfomas son cánceres del sistema linfático. Existen dos grandes grupos: linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, con más de 70 subtipos. Entre las señales de alerta se destacan el aumento indoloro de ganglios linfáticos, fiebre persistente, picazón en la piel, sudoración nocturna y pérdida de peso”.

En cuanto a las leucemias, que comprometen la producción normal de glóbulos blancos en la médula ósea, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, aunque hay dos picos: adultos mayores y niños pequeños.

El valor de la consulta médica volverá a aumentar en setiembre. Así lo informó la Federación Médica de Mendoza, a tono con la disposición que ha tomado de fijar el que consideran un valor ético mínimo debido al atraso en los valores que abonan obras socia Organizaciones médicas y de pacientes alertaron sobre demoras en diagnóstico y tratamiento para quienes tienen enfermedades oncohematológicas. (Foto: iStock)

En relación a las leucemias, Fernando Piotrowski, paciente y director ejecutivo de ALMA, advirtió: “Hay signos que no deben minimizarse, como la fiebre que no baja, hematomas espontáneos sin golpes identificables, infecciones que no mejoran con antibióticos comunes o sudoración nocturna. El diagnóstico oportuno puede salvar vidas”.

Desigualdad en el acceso a la atención

Las entidades señalaron que si bien los avances científicos han permitido mejorar el pronóstico de muchas de estas enfermedades, persisten serias desigualdades según la región del país y el tipo de cobertura médica. En algunas provincias, el diagnóstico llega tarde por la falta de hematólogos o infraestructura adecuada.

Además, se suman barreras burocráticas: obras sociales y prepagas que no actualizan sus vademécums, largos tiempos de espera para autorizar estudios o entregar medicamentos, lo que puede comprometer la continuidad de los tratamientos.

Desde ACSA reclamaron medidas urgentes: “Es fundamental fortalecer los circuitos de derivación, garantizar el acceso equitativo a estudios de diagnóstico molecular y agilizar los procesos de aprobación de tratamientos, tanto en el sistema público como privado”.

Finalmente, advirtieron que “los pacientes no pueden esperar. Las demoras en el acceso son tan graves como las enfermedades de base. Estamos convencidos de que dar visibilidad a esta problemática ayuda a que más personas consulten a tiempo y a que el sistema de salud reconozca la urgencia de actuar”.