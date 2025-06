Por qué, aunque es prevenible, el cáncer colorrectal seguirá aumentando, según los médicos

El cáncer colorrectal es un tema que merece particular atención: se trata del segundo en incidencia en Argentina y ocasiona miles de muertes anuales, sin embargo, los médicos aseguran que es totalmente prevenible. Más aún, hay un lapso de ventana hasta que se vuelve algo grave de largos años.

Diagnóstico de cáncer de colon

Existe la posibilidad de diagnósticos accesibles por los cuales, al detectarse el pólipo, este se extrae y así se erradica el foco que podría llegar a originar. Refirió que la evolución puede llegar a demorar 10 o 15 años, lo que da una ventana de posibilidades para poder intervenir y hacer, por ejemplo, la biocolonocopía.

El doctor Mariano Dioca, médico oncólogo del departamento de tumores digestivos del instituto Ángel Roffo, de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), se refirió a que el tamizaje es un recurso sustancial. Dijo que, si no hay antecedentes, debe hacerse un estudio a los 50 años y si sale todo bien, repetir a los 5 años.

“En Argentina está en aumento la incidencia y la mortalidad”, dijo O’Connor, algo que se observa en todo el mundo y que afecta cada vez a más a personas menores de 50 años.

“El objetivo del tamizaje es bajar la mortalidad por cáncer y por eso hay que hacerlo y que haya accesibilidad”, remarcó. Con esto se refirió a que el estado debe garantizar el acceso ya que no es igual según la región y el país.

Dio como ejemplo que en EEUU se hace el tamizaje más del 80% de la población objetivo mientras que en Argentina se lo hace menos del 20%. Asimismo mencionó que hay brechas que hay que salvar ya que en muchos casos hay detección pero sigue siendo alta la mortalidad lo que da muestras de que hay que intervenir con estrategias.

Cuánto bajan las chances de cura en estadíos avanzados de cáncer

Dioca explicó que claramente las posibilidades de curación cambian según el estadio en el que se aborde la patología y en instancias iniciales es realmente curable.

Detalló que en estadío 1 hay 90% de probabilidades de cura, más avanzado, en estadio 2, son de 80%. Pero descienden drásticamente a 50% las chances de cura de cáncer colorrectal en estadío 3 y baja a 10% de posibilidades en estadio 4.

Además dijo que con los nuevos tratamientos se ha incrementado notoriamente la sobrevida en casos graves: antes quizás el pronóstico era de 8 meses pero ahora se puede hablar de hasta 35 meses.

Will Smith mostró su colonoscopía en vivo para concientizar sobre el cáncer de colon Will Smith mostró su colonoscopía en vivo para concientizar sobre el cáncer de colon

Para O’Connor hay varios factores que inciden en este escenario, sobre lo cual no puede dejarse de lado que hay quienes tienen ciertos reparos en cuanto al procedimiento de la colonoscopía.

“Un tema es el acceso, no toda la población tiene acceso médico adecuado y quizás haría falta también aumentar la difusión respecto de la necesidad de hacerse el estudio. Pensá que no es el único estudio, también está un estudio que se llama sangre oculta en materia fecal, tiene menos mitos; si uno tiene acceso a algún estudio, no solo a la biocolonoscopía, sino a este estudio de sangre en materia fecal, por lo menos nos puede orientar para ver si esa persona además necesita hacerse la biocolonoscopía”, expresó el profesional.

El cáncer colorrectal causa 15 mil muertes al año

El cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en 2022, hubo 20 millones de casos nuevos y 9,7 millones de muertes por cáncer en el mundo.

Pero las perspectivas no son muy favorables hacia adelante. Se anticipa que en 2050 el número de casos nuevos de cáncer por año aumentará a 33 millones y el número de muertes relacionadas por cáncer aumentará a 18,2 millones.

En Argentina ocurrieron 130.878 casos nuevos de cáncer en ambos sexos en el año 2020. Considerando todos los sitios tumorales –a excepción del cáncer de piel no melanoma- (126.818 casos), la tasa de incidencia ajustada por edad fue de 212,4 casos por 100.000 habitantes, cifra que posiciona a Argentina dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta (rango 181,1 a 248,3 por 100.000 habitantes).

La incidencia en varones en Mendoza es de 24,9% cada 100.000 habitantes mientras que en mujeres es de 19,8%. A partir de los 65 años se duplica y más la presencia de la enfermedad

El cáncer de colon recto es el segundo en incidencia en Argentina y Mendoza y alcanza a 12% de los casos: se diagnostican más de 15.000 al año. Queda detrás del cáncer de mama, que es el primero en incidencia en ambos sexos y es el 16,8% de los cánceres diagnosticados. En varones tiene mayor incidencia que en mujeres. En 2020 en el país fueron 13,6% de los casos, detrás del de próstata, que es el que más diagnósticos tiene en ese género y alcanza a 18% del total de diagnósticos. En mujeres es el 10,8% de los casos, el segundo detrás del de mama que acumula 32% de los diagnósticos.

Récord de consumo de carnes Los alimentos ultraprocesados y la carne roja muy cocida tienen un exceso de radicales libres y eso aumenta significativamente el riesgo de desarrollo de cáncer de colon

En Mendoza, entre 2013 y 2017 se notificaron 1.109 casos en varones y 927 en mujeres, el 10% del total de notificaciones en los primeros y el 7,5 en las segundas.

Esto implica que fueron 10 de cada 100 diagnósticos de cáncer en la provincia entre valores y más de 7 de cada 100 en mujeres.

El cáncer de colon seguirá en aumento

El doctor Mariano Dioca, médico oncólogo, destacó que el cáncer colorrectal es multifactorial y que incluso aún hay pocas dudas sobre qué puede causarlo. “En general nunca es por una causa sola, entonces nosotros hablamos de factores genéticos, pero también hablamos de factores ambientales. ¿Qué quiere decir? Que existen factores de riesgo bien conocidos en cáncer de colon, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la alimentación”, señaló. Luego detalló: “Los alimentos ultraprocesados, las carnes muy cocidas, la carne roja muy cocida tienen un exceso de radicales libres y eso termina aumentando significativamente el riesgo de desarrollo de cáncer de colon, y eso es especialmente cierto en Uruguay y Argentina, dos de los países con mayor incidencia de cáncer de colon en toda Latinoamérica. Entonces hay factores de riesgo que están muy bien identificados, hay factores de riesgo que no lo están tanto. Hay otros por ahí menos conocidos, como por ejemplo el uso de antibióticos que alteran la microbiota, que altera nuestra microbiota”.

Resaltó que la incidencia viene en aumento y que las perspectivas son que siga esa tendencia, sobre todo en personas jóvenes, teniendo en cuenta estos factores ambientales que son muy persistentes, en cuanto a la calidad de la alimentación. “La obesidad es una epidemia del mundo occidental, con lo cual hay factores de riesgo que parecen ir en aumento; la comida rápida, la comida chatarra, la falta de actividad física, el sedentarismo. Todos esos son factores persistentes que vienen aumentando. Eso también hace que el cáncer de colon vaya en aumento y que también estemos diagnosticando pacientes cada vez más jóvenes y en aumento”.