Si tenés un pocillo de café, tenés un tesoro: 5 formas seguras de aprovecharlo en casa

Dejá de tirar los restos de tu desayuno. Aprendé a identificar el uso que salva tu cocina y evitá el error común que podría terminar en una costosa reparación.

Cada mañana, millones de personas descartan café que, según los expertos, puede ser una herramienta versátil para el mantenimiento del hogar. Sin embargo, un truco viral que invita a verterlo en el baño está generando alertas por daños en las cañerías, lo que obliga a replantear cómo aprovechar este “tesoro” de forma segura hoy.

Aunque usar una cucharada de posos de café puede parecer una solución práctica para eliminar manchas ligeras o neutralizar olores en el baño gracias a su estructura abrasiva, la realidad técnica es más compleja. El uso de este residuo en el inodoro ha ganado popularidad, especialmente antes de ausencias prolongadas como las vacaciones, para evitar aromas desagradables en el agua estancada.

image El riesgo de obstrucción: una advertencia para tu bolsillo A pesar de su fama actual, voces especializadas advierten que tirar estos restos por el desagüe es un error que puede costar caro. Los posos de café no se disuelven y tienden a atascarse en las curvas de las tuberías. El peligro es mayor en instalaciones antiguas, donde el café húmedo se combina con restos de jabón y papel higiénico, creando una mezcla pegajosa que sobrecarga el sistema.

Para evitar estas consecuencias, la recomendación es clara: el café debe utilizarse en zonas secas, en el jardín o en la limpieza directa de objetos, pero nunca ser descartado por las tuberías. Al entender esta distinción, podés transformar un desecho en un recurso extremadamente útil para tu vida cotidiana.

image 5 formas seguras de aprovechar el café usado en casa Neutralizar olores en la cocina : Colocá los posos de café secos en un recipiente abierto dentro de la heladera, la alacena o cerca del tacho de basura. Absorben olores fuertes como pescado, cebolla o queso sin necesidad de químicos.

: Colocá los posos de café secos en un recipiente abierto dentro de la heladera, la alacena o cerca del tacho de basura. Absorben olores fuertes como pescado, cebolla o queso sin necesidad de químicos. Quitar olores de las manos : Después de manipular ajo, cebolla o pescado, frotá un poco de café usado con agua sobre las manos y enjuagá. Actúa como desodorizante natural y elimina aromas persistentes.

: Después de manipular ajo, cebolla o pescado, frotá un poco de café usado con agua sobre las manos y enjuagá. Actúa como desodorizante natural y elimina aromas persistentes. Limpiar ollas y sartenes difíciles : Mezclá una pequeña cantidad de café usado con jabón o agua y usalo como abrasivo suave para desprender restos de comida pegados en ollas, sartenes o rejillas, sin rayar la superficie.

: Mezclá una pequeña cantidad de café usado con jabón o agua y usalo como abrasivo suave para desprender restos de comida pegados en ollas, sartenes o rejillas, sin rayar la superficie. Fertilizante natural para plantas y huerta : Una vez secos, los posos pueden mezclarse con la tierra o el compost. Aportan nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo , mejorando la estructura del suelo en cultivos de tomates o pepinos.

: Una vez secos, los posos pueden mezclarse con la tierra o el compost. Aportan nutrientes como , mejorando la estructura del suelo en cultivos de tomates o pepinos. Repelente natural para plagas: Espolvoreá café usado seco en macetas, canteros o bordes del jardín. Ayuda a mantener alejadas hormigas, babosas y otros insectos sin usar productos químicos. image La textura ligeramente granulada del café lo convierte en un estropajo natural ideal para las incrustaciones más rebeldes de la parrilla. Además, su uso en el exterior no solo nutre las plantas, sino que actúa como una barrera física que incluso puede alejar a animales como los gatos de tus canteros si se esparce de forma uniforme.

Reutilizar este residuo no es solo un hábito ecológico, sino una forma inteligente de optimizar los recursos del hogar sin generar gastos extras ni riesgos innecesarios.