El cura mendocino que lideró en Francia el rosario de la Virgen de Lourdes: su emotiva historia

Cada 11 de febrero, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes concentra una de sus celebraciones centrales. La fecha recuerda la primera aparición de la Virgen María a Bernadette Soubirous , ocurrida en 1858 en una gruta a orillas del río Gave de Pau, en el suroeste de Francia . En ese lugar, la Gruta de Massabielle, se realizó hoy el rezo del rosario en español, presidido por el sacerdote mendocino Mauricio Elías.

En fotos: miles de mendocinos peregrinaron a El Challao en el día de la Virgen de Lourdes

Elías, nacido en Mendoza y formado en el Seminario de San Rafael , reside en Lourdes desde poco antes de la pandemia. Actualmente se desempeña como coordinador de lengua española del santuario , una función que lo vincula de manera directa con los peregrinos hispanohablantes que llegan cada año.

Su relación con Lourdes no comenzó con su radicación. Desde hace más de 20 años viajaba al santuario durante la celebración , donde cumple tareas como confesor por períodos de quince días o un mes. En 2021, en declaraciones difundidas por medios católicos, sostuvo que su experiencia en el confesionario le permitió comprender de otra manera el sentido del lugar.

Un mendocino en la Gruta, en Francia: el padre Mauricio Elías dirigió el rezo del rosario en Lourdes.

“Hace 20 años que vengo como confesor por 15 días o por un mes”, señaló entonces. Y agregó que, si bien le ha tocado conocer testimonios vinculados a curaciones físicas, para él “el verdadero milagro de Lourdes” es otro: “No se trata de curarse de un cáncer, sino de la sanación espiritual, de la conversión del corazón”.

La Gruta de Massabielle es una cavidad de piedra caliza de poco menos de cuatro metros de altura. Allí, según la tradición católica, la Virgen se apareció en varias oportunidades a Bernadette Soubirous, que tenía 14 años. Diez años después, las apariciones fueron reconocidas por la Iglesia. En el lugar brota un manantial al que se le atribuyen curaciones. El sitio oficial del santuario consigna 70 casos reconocidos entre 1862 y 2018.

Elías relató que, en el marco de su ministerio, conoció personas que se acercaron a agradecer por hechos que consideran milagros. “Alguna persona que ha bebido el agua de Lourdes después de muchos años de no poder quedar embarazada, queda embarazada”, mencionó en 2021, al tiempo que aclaró que esos casos no forman parte de los reconocidos oficialmente.

También recordó un episodio ocurrido años atrás. Caminaba por uno de los puentes cercanos al santuario cuando advirtió que un hombre lo observaba. Más tarde, esa misma persona se presentó en el confesionario.

“Me produjo algo en mi corazón”, le dijo el hombre al sacerdote, según su testimonio. Tras la confesión, añadió: “usted no solo me salva el alma, sino que me ha salvado la vida, porque en ese instante yo me estaba por tirar al río”.

Embed - 16h15 – Rosario en la Gruta – Jornada mundial de oración a Nuestra Señora de Lourdes – 11/02/2026

Para Elías, ese tipo de experiencias explican el flujo constante de peregrinos que llegan a Lourdes. La jornada del 11 de febrero, instituida también como Día Mundial del Enfermo por la Iglesia Católica, concentra celebraciones litúrgicas, procesiones y oraciones en distintos idiomas.

Antes de su llegada definitiva a Lourdes, el sacerdote desarrolló su ministerio en Argentina y en España. Tras ordenarse, trabajó en Cáritas diocesana de San Rafael y luego en la parroquia San Pedro. Más tarde fue trasladado a la parroquia San Juan Marón, de rito maronita, en Mendoza. Posteriormente permaneció doce años en la Arquidiócesis de Zaragoza.

Pertenece a la Eparquía Maronita de Buenos Aires y celebra tanto en el rito maronita como en el rito latino. En 2021, al presentarse ante fieles del santuario, repasó ese recorrido y explicó que aceptó la propuesta de asumir la coordinación de lengua española en Lourdes tras varios años de viajes periódicos.

“Quiso Dios que me preguntasen: ‘¿Estás dispuesto a venir como coordinador de la lengua española?’. Yo dije que sí”, relató en esa oportunidad. Desde entonces, su tarea incluye la organización de celebraciones, la atención pastoral y el acompañamiento de peregrinaciones provenientes de distintos países.

La celebración de hoy volvió a situarlo en la Gruta de las Apariciones, frente a fieles y visitantes que siguieron el rosario en español. La escena se repite cada año, con transmisiones y participación internacional.

El padre Mauricio vuelve a Mendoza muy pronto

Ya trascendió que el sacerdote llegará a Mendoza en marzo y que traerá consigo una reliquia vinculada a Lourdes. La visita se dará semanas después de la conmemoración del 11 de febrero, una fecha que mantiene su centralidad en el calendario del santuario y en la agenda pastoral de quienes trabajan allí.

Mientras tanto, en la gruta junto al río Gave de Pau, continúan las celebraciones y el paso de peregrinos. El sacerdote mendocino, que desde hace dos décadas regresa a ese lugar cada febrero, volvió a ocupar su sitio frente a la roca de Massabielle para conducir la oración en español en el día dedicado a la Virgen de Lourdes.