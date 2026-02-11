En fotos: miles de mendocinos peregrinaron a El Challao en el día de la Virgen de Lourdes

Cada 11 de febrero, miles renuevan promesas, agradecen milagros y buscan consuelo bajo la mirada serena de la Virgen.

Fieles en la iglesia de El Challao por el día de la Virgen de Lourdes

Mendoza vive desde la madrugada de este miércoles una de sus expresiones de fe más profundas y convocantes, con miles de fieles que llegaron hasta el santuario de la Virgen de Lourdes, en El Challao (Las Heras), para agradecer y pedir a la patrona de los enfermos, una de las advocaciones marianas más populares del mundo católico.

Las primeras luces del día encontraron a familias enteras caminando hacia el santuario, algunos en silencio, otros rezando el rosario, muchos agradeciendo y otros tantos pidiendo salud.

Esta vez, el tiempo acompañó: el descenso de la temperatura y un sol amable hicieron más llevadera la jornada para quienes, como cada 11 de febrero, eligen subir hasta el pie de la gruta.

Las misas comenzaron a las 5 de la mañana y se celebraron cada una hora hasta el mediodía. La agenda litúrgica tiene su momento más esperado a las 17, con la tradicional misa por los enfermos, una ceremonia cargada de emoción donde abundan las lágrimas, los pedidos y los gestos de esperanza.

La jornada culminará con la procesión de las 21, que partirá desde los portones del Parque General San Martín hacia el santuario, iluminando la noche mendocina con velas y cánticos. A las 23 se celebrará la Eucaristía Solemne de la Fiesta, presidida por monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza.