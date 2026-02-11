11 de febrero de 2026 - 09:21

Día de la Virgen de Lourdes: cómo funcionará el transporte público hacia El Challao y cronograma

Este miércoles se realizarán los tradicionales festejos por el Día de la Virgen de Lourdes y habrá servicio especial para todos aquellos mendocinos que deseen ir a la celebración.

Procesión por el Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza | Los Andes / Daniel Caballero

Procesión por el Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza | Los Andes / Daniel Caballero

Foto:

Los Andes / Daniel Caballero
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza se prepara para una nueva edición de la festividad de la Virgen de Lourdes, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la provincia. Para garantizar un traslado seguro y ordenado, la Subsecretaría de Transporte confirmó el cronograma y los detalles del servicio de transporte público que conectará el centro con el Santuario El Challao.

Leé además

Fieles en la iglesia de El Challao por el día de la Virgen de Lourdes 

En fotos: miles de mendocinos peregrinaron a El Challao en el día de la Virgen de Lourdes

Por Redacción Sociedad
Fotos y precio: venden la casa de Marciano Cantero, voz de Los Enanitos Verdes, en un lujoso barrio privado

Fotos y precio: venden la casa de Marciano Cantero, voz de "Los Enanitos Verdes", en un lujoso barrio privado

Por Ignacio de la Rosa
habra-misas-todo-el-dia

Cronograma de las misas y actividades en El Challao

De acuerdo al programa difundido, el miércoles 11 de febrero habrá misas desde las 5:30 hasta las 17. A las 21 comenzará la procesión desde los portones del Parque y, a las 23, se celebrará la Eucaristía Solemne de la Fiesta, presidida por Monseñor Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza.

Detalles del servicio especial de transporte

El operativo comenzará a operar desde las 05:00 de la mañana del miércoles 11 de febrero. A diferencia de un día habitual, las frecuencias no serán fijas, sino dinámicas: se ajustarán en tiempo real según la demanda de los asistentes. El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) será el encargado de monitorear la cantidad de usuarios para reforzar las unidades en los momentos de mayor afluencia.

  • Línea designada: 399 (Servicio especial).

  • Horario de inicio: 05:00 hs.

  • Tarifa: Se aplicará la tarifa de transporte urbano de $1400.

Recorrido de las unidades

Las unidades realizarán un trayecto estratégico para vincular los principales puntos de la Ciudad de Mendoza con el epicentro de la celebración:

  • Hacia el Santuario: Las unidades partirán desde el centro transitando por calles Espejo, Chile, Rivadavia, Belgrano y Emilio Civit. Luego continuarán por Avenida El Libertador, Rotonda Parque Aborigen y Avenida Champagnat hasta llegar al Santuario.

  • Regreso al Centro: Se mantendrá el mismo corredor, circulando por el Circuito Hermanos Maristas y la Rotonda de El Challao para retomar hacia los puntos neurálgicos de la Ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de febrero

Por Redacción Sociedad
¿Se puede renovar el DNI y la licencia de conducir antes de que venzan?

Nuevo DNI 2026: ¿se puede renovar el documento y la licencia de conducir antes de que venzan?

Por Redacción Sociedad
Registro Civil

El Registro Civil abre concurso para reforzar su atención al público: cómo postularse

Por Redacción Sociedad
Día de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos: cuándo se conmemora y las actividades en Mendoza

Día de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos: cuándo se conmemora y las actividades en Mendoza

Por Redacción Sociedad