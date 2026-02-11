Día de la Virgen de Lourdes: cómo funcionará el transporte público hacia El Challao y cronograma

Mendoza se prepara para una nueva edición de la festividad de la Virgen de Lourdes, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la provincia. Para garantizar un traslado seguro y ordenado, la Subsecretaría de Transporte confirmó el cronograma y los detalles del servicio de transporte público que conectará el centro con el Santuario El Challao.
Cronograma de las misas y actividades en El Challao
De acuerdo al programa difundido, el miércoles 11 de febrero habrá misas desde las 5:30 hasta las 17. A las 21 comenzará la procesión desde los portones del Parque y, a las 23, se celebrará la Eucaristía Solemne de la Fiesta, presidida por Monseñor Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza.
Detalles del servicio especial de transporte
El operativo comenzará a operar desde las 05:00 de la mañana del miércoles 11 de febrero. A diferencia de un día habitual, las frecuencias no serán fijas, sino dinámicas: se ajustarán en tiempo real según la demanda de los asistentes. El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) será el encargado de monitorear la cantidad de usuarios para reforzar las unidades en los momentos de mayor afluencia.
Línea designada: 399 (Servicio especial).
Horario de inicio: 05:00 hs.
Tarifa: Se aplicará la tarifa de transporte urbano de $1400.
Recorrido de las unidades
Las unidades realizarán un trayecto estratégico para vincular los principales puntos de la Ciudad de Mendoza con el epicentro de la celebración:
Hacia el Santuario: Las unidades partirán desde el centro transitando por calles Espejo, Chile, Rivadavia, Belgrano y Emilio Civit. Luego continuarán por Avenida El Libertador, Rotonda Parque Aborigen y Avenida Champagnat hasta llegar al Santuario.
Regreso al Centro: Se mantendrá el mismo corredor, circulando por el Circuito Hermanos Maristas y la Rotonda de El Challao para retomar hacia los puntos neurálgicos de la Ciudad.