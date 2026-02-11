Día de la Virgen de Lourdes: cómo funcionará el transporte público hacia El Challao y cronograma

Este miércoles se realizarán los tradicionales festejos por el Día de la Virgen de Lourdes y habrá servicio especial para todos aquellos mendocinos que deseen ir a la celebración.

Procesión por el Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza | Los Andes / Daniel Caballero

Mendoza se prepara para una nueva edición de la festividad de la Virgen de Lourdes, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la provincia. Para garantizar un traslado seguro y ordenado, la Subsecretaría de Transporte confirmó el cronograma y los detalles del servicio de transporte público que conectará el centro con el Santuario El Challao.

habra-misas-todo-el-dia Cronograma de las misas y actividades en El Challao De acuerdo al programa difundido, el miércoles 11 de febrero habrá misas desde las 5:30 hasta las 17. A las 21 comenzará la procesión desde los portones del Parque y, a las 23, se celebrará la Eucaristía Solemne de la Fiesta, presidida por Monseñor Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza.

Detalles del servicio especial de transporte El operativo comenzará a operar desde las 05:00 de la mañana del miércoles 11 de febrero. A diferencia de un día habitual, las frecuencias no serán fijas, sino dinámicas: se ajustarán en tiempo real según la demanda de los asistentes. El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) será el encargado de monitorear la cantidad de usuarios para reforzar las unidades en los momentos de mayor afluencia.

Línea designada: 399 (Servicio especial).

Horario de inicio: 05:00 hs.

Tarifa: Se aplicará la tarifa de transporte urbano de $1400. Recorrido de las unidades Las unidades realizarán un trayecto estratégico para vincular los principales puntos de la Ciudad de Mendoza con el epicentro de la celebración: