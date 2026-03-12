Muere una pareja de ancianos luego de que un tornado destruyera su vivienda

Las víctimas de la intensa tormenta habrían fallecido por un fuerte traumatismo. El tornado dejó decenas de muertos, heridos y viviendas afectadas.

Una pareja de ancianos murió luego de que un tornado destruyera su vivienda

Un matrimonio de ancianos falleció la noche del martes luego de que su casa fuera azotada por un tornado, en el estado de Indiana, Estados Unidos, según informaron las autoridades a los medios ABC News y The Associated Press.

La Oficina forense del condado Newton informó que las víctimas fueron identificadas como Edward L. Kozlowski de 89 años, y su esposa Arlene Kozlowski de 84. Según trascendió, la pareja falleció a causa de un fuerte traumatismo ocasionado por el derrumbe de su vivienda durante el temporal en la localidad de Lake Village. Sin embargo, se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Tornado 2 Tornado en Indiana arrasa con una vivienda y provoca la muerte de dos ancianos Fuertes tornados azotan Illinois e Indiana Este martes, fuertes tormentas afectaron los estados de Illinois e Indiana en Estados Unidos. La formación de tornados en la zona provocaron daños en cientos de viviendas y hasta el momento dejaron un saldo de dos muertos y decenas de heridos. El portavoz del departamento de Bomberos de Lake Township, Laurie Postma, constató el deceso del matrimonio de ancianos en Lake Village y confirmó que al menos diez personas resultaron heridas. Además, la tormenta ocasionó caída de árboles y cortes del suministro eléctrico.

Tornado Estados Unidos Zonas de Estados Unidos continúan en alerta por fuertes tornados Las autoridades locales alertan por una nueva ola de granizo, lluvias y vientos fuertes para este jueves y piden a la población que no acudan a las zonas afectadas. "Por favor, no vengan. No intenten ayudar ahora mismo", alertó el sheriff Shannon Cothran, quien además indicó que las operaciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas por la tormenta aún continúan.