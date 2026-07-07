Tiene 11 años, creó un hormigón que absorbe el agua y busca acabar con las inundaciones en las ciudades

El prototipo escolar utiliza materiales de desecho para crear conductos internos en el cemento, permitiendo que el agua de lluvia se filtre en lugar de estancarse.

Luca Durham, un estudiante de primaria en Miami, transformó la observación de una tormenta desde su ventana en un experimento científico premiado. Ante las inundaciones recurrentes que afectan la funcionalidad de su ciudad, el joven desarrolló un hormigón capaz de absorber el agua de lluvia en lugar de repelerla hacia las calles.

La iniciativa surgió de una pregunta directa planteada por el alumno: "¿Por qué el cemento repele el agua en lugar de absorberla?". A partir de esta interrogante, el estudiante de sexto grado comenzó a investigar cómo modificar el comportamiento del hormigón tradicional para que actúe como una esponja, buscando mitigar un problema que paraliza la ciudad y satura los garajes locales tras cada tormenta intensa.

Materiales reciclados para crear canales de drenaje interno Para lograr la porosidad necesaria, Durham integró materiales que habitualmente se consideran residuos sin valor comercial. Su mezcla definitiva incorporó carbón y cáscaras de ostras trituradas, elementos que generan pequeños huecos y pasajes internos dentro de la masa del material. Estos canales permiten que el agua atraviese el hormigón en lugar de acumularse peligrosamente en la superficie del pavimento urbano.

El desarrollo técnico enfrentó un obstáculo crítico relacionado con la resistencia estructural. Durham identificó que, al incrementar la capacidad de filtración del material, la mezcla tendía a volverse más quebradiza y frágil. El experimento demandó múltiples ensayos para establecer la proporción exacta de componentes que permitiera el flujo hídrico sin comprometer la capacidad de carga necesaria para el tránsito sobre el bloque de hormigón.

Por qué Miami necesita una solución contra las inundaciones Durante las fases de ensayo, los datos empíricos no siempre confirmaron las hipótesis iniciales del joven inventor. La investigación demostró que "la ciencia muchas veces no sigue el pensamiento inicial, sino los resultados". Por este hallazgo, Durham obtuvo el reconocimiento en una competencia científica escolar y una distinción como nuevo creador, validando un prototipo que propone transformar la pavimentación urbana convencional en un sistema de filtrado activo.

Miami experimenta actualmente una crisis de inundaciones que se agrava anualmente debido a su ubicación geográfica y a la intensidad de las precipitaciones. El proyecto de Durham aborda fallos de infraestructura mediante el uso de recursos sostenibles en entornos construidos. El hormigón poroso representa una respuesta técnica ante el aumento del volumen de agua que amenaza con saturar definitivamente los sistemas de drenaje de la región.